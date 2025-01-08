Війна спричинила розвиток глемпінгу в Україні: кількість містечок стрімко зростає

В Україні станом на грудень 2024 в країні працює близько 100 містечок глемпінгу - “кемпінгу зі зручностями”. Ще рік тому їх було 72.

Попри складні виклики, з якими стикнулась сфера гостинності в Україні, з початку повномасштабного вторгнення ринок глемпінгу демонструє річний приріст у 20%. Загалом кількість містечок для відпочинку на природі зросла майже в 2,5 рази за час війни - з 40 до 93.

Про це заявив в коментарі Delo.ua CCO & co-founder компанії Glamping UA Андрій Родкін, коментуючи підсумки Всеукраїнської конференція з глемпінг-бізнесу.

Темпи зростання кількості глемпінг-містечок в Україні, 2019-2025 рр. Інфографіка: Glamping UA

За його словами, одразу декілька факторів впливають на зростання кількості глемпінг-містечок в Україні, які повноцінно почали розвиватись як ринок у час пандемії, починаючи з 2020-го. По-перше, на такий формат відпочинку є великий попит з боку внутрішнього туризму:

це попит на усамітнення, відпочинок подалі від міст з повітряними тривогами і щоденними стресами,

новий тип відпочинку,

загальносвітовий тренд на екологічний “бутиковий” відпочинок на зміну великим мережевим готелям,

закриті кордони і дослідження можливостей відпочинку в Україні.

"По-друге, є інтерес з боку глемпер’єрів (готельєрів власників глемпінгів), і він пов'язаний не тільки із задоволенням зростаючого попиту, який зараз перевищує пропозицію. Це в першу чергу швидка окупність бізнесу (3-5 років), порівняно невеликі капітальні інвестиції для входу в нього, а також можливість перевезення глемпів у інше місце у разі небезпеки або якщо проект не “залетів” так, як цього очікував власник”, - пояснив Родкін.

Водночас повномасштабне вторгнення РФ суттєво вплинуло на ринок глемпінгів- він зазнав чималих втрат. У 2022 році було знищено, пошкоджено чи переміщено щонайменше 10 глемпінг-містечок, які працювали або готувалися до відкриття у 2022 - зокрема, це і відомі містечка - глемпінг у Добропарку на Київщині (відновив роботу у 2024 під брендом Prozori Dobropark), глемпінг на території готелю “Шишкін” в Чернігівській області (відновив роботу у 2023). А глемпінг “Кози і матроси” від мережі “Чорноморка” через загрозу довелось релокувати у Молдову.

Галузь, яка “вистрілила” в 2021 і обіцяла зростання щонайменше вдвічі у 2022, сильно сповільнила зростання. Проте зараз почала відновлюватись швидкими темпами.

Наразі, за даними Glamping UA, є три регіони, що лідирують за кількістю глемпінг-містечок:

Івано-Франківська область - 20 містечок,

Київська - 18,

Львівська - 16.

Однак і у східних та південних регіонах, ближчих до лінії фронту, також відкриваються і працюють глемпінг-містечка - зокрема, у Миколаївській області - Prozori.Tyligul (стартував у 2024), Protych Camp, у Одеській - глемпінг “Мінімаліст”, “Мандра Лавандія”, Ойстервіль (відкрився у 2024), у Дніпропетровській - Oblaka, Kodaky Glamping.