Компания-владелец Tommy Hilfiger и Calvin Klein окончательно ушла из России

Американская Phillips-Van Heusen Corporation (PVH) в середине августа вышла из капитала своего российского подразделения - ООО "Пивиэйч Сторс Рус", сообщает российское издание "Коммерсантъ".

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Новым владельцем и генеральным директором компании стал Денис Щукин, с 2018 года занимавший должность директора розничной сети PVH в России, а название самой структуры сменилось на ООО "Ритэйл Экселенс". Отмечается, что в самой PVH ситуацию пока не комментируют.

Корпорация PVH является крупным производителем одежды, владеет брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga и True & Co. В России компания развивала собственную розничную сеть Tommy Hilfiger и Calvin Klein из более чем 150 магазинов, включая работавших по франшизе.

Как отмечает издание, 12 сентября, на сервисе поиска работы HeadHunter появилась вакансия продавца в магазин Tommy Hilfiger в торговом комплексе Outlet Village Pulkovo в Санкт-Петербурге уже с адресом электронной почты для связи на домене Retailexc.ru.

Напомним, что в начале марта 2022 года PVH объявила о приостановке работы на российском, а также на белорусском рынке в связи с началом полномасштабной войны России против Украины.

При этом в своем отчете за первую половину 2023 года PVH отмечала, что полностью вышла из российского бизнеса, включая оптовые продажи. По данным за довоенный 2021 год, российское подразделение PVH получило выручку в 3,52 миллиарда рублей (47,4 миллиона долларов на конец года; на 42% больше, чем за 2020 год), а его чистая прибыль тогда выросла на 28,2% до 211,8 миллионов рублей (2,85 миллиона долларов на конец 2021 года).