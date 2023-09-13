Компанія-власник Tommy Hilfiger та Calvin Klein остаточно пішла з Росії

Американська Phillips-Van Heusen Corporation (PVH) у середині серпня вийшла з капіталу свого російського підрозділу - ТОВ "Півіейч Сторс Рус", повідомляє російське видання "Коммерсантъ".

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Новим власником і генеральним директором компанії став Денис Щукін, який з 2018 року обіймав посаду директора роздрібної мережі PVH в Росії, а назва самої структури змінилася на ТОВ "Рітейл Екселенс". Зазначається, що в самій PVH ситуацію наразі не коментують.

Корпорація PVH є великим виробником одягу, володіє брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga та True & Co. У Росії компанія розвивала власну роздрібну мережу Tommy Hilfiger і Calvin Klein з більш ніж 150 магазинів, включаючи ті, що працювали за франшизою.

Як зазначає видання, 12 вересня, на сервісі пошуку роботи HeadHunter з'явилася вакансія продавця в магазині Tommy Hilfiger у торговому комплексі Outlet Village Pulkovo у Санкт-Петербурзі вже з адресою електронної пошти для зв'язку на домені Retailexc.ru.

Нагадаємо, що на початку березня 2022 року PVH оголосила про зупинення роботи на російському, а також на білоруському ринку у зв'язку з початком повномасштабної війни Росії проти України.

При цьому у своєму звіті за першу половину 2023 PVH зазначала, що повністю вийшла з російського бізнесу, включаючи оптові продажі. За даними за довоєнний 2021 рік, російський підрозділ PVH отримав виручку в 3,52 мільярда рублів (47,4 мільйона доларів на кінець року; на 42% більше, ніж за 2020 рік), а його чистий прибуток тоді виріс на 28,2% до 211,8 мільйона рублів (2,85 мільйона доларів на кінець 2021 року).