Tommy Hilfiger та Calvin Klein тимчасово закривають магазини в Росії та Білорусі

У цьому компанія PVH Corp. зазначила, що продовжить виплачувати зарплатню 550 російським співробітникам.

Американська компанія PVH Corp., яка володіє брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein та Warner's, тимчасово закриває свої магазини в Росії та Білорусі з 7 березня. Також компанія припиняє всі комерційні угоди у цих країнах. Про це повідомили у компанії.

"У зв'язку з війною в Україні компанія PVH Corp. прийняла рішення тимчасово закрити наші магазини та призупинити всю комерційну діяльність у Росії та Білорусі з 7 березня. Це рішення слідує за додатковими кроками, які ми зробили щодо наших ділових операцій у регіоні, включаючи призупинення роботи наших сайтів електронної комерції у Росії 28 лютого", - йдеться в повідомленні.

При цьому компанія зазначила, що продовжить платити зарплату 550 російським співробітникам.

Також відомо, що з 28 лютого компанія вже припинила роботу своїх онлайн-магазинів у Росії.

Нагадаємо, що Компанія IKEA зупинила роботу в Росії та Білорусі. До такого ж рішення прийшов датський рітейлер товарів для дому Jysk.