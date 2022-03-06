Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Бизнес
Дата публикации

Tommy Hilfiger и Calvin Klein временно закрывают магазины в России и Беларуси

Tommy Hilfiger и Calvin Klein временно закрывают магазины в России и Беларуси
Фото: 24 Канал

При этом компания PVH Corp. отметила, что продолжит выплачивать зарплату 550 российским сотрудникам.

Американская компания  PVH Corp., которая владеет брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein и Warner's, временно закрывает свои магазины в  России и Беларуси с 7 марта. Также компания приостанавливает все коммерческие сделки в этих странах. Об этом сообщили в компании.

"В связи с войной в Украине компания PVH Corp. приняла решение временно закрыть наши магазины и приостановить всю коммерческую деятельность в России и Беларуси с 7 марта. Это решение следует за дополнительными шагами, которые мы предприняли в отношении наших деловых операций в регионе, включая приостановку работы наших сайтов электронной коммерции в России 28 февраля", - говорится в сообщении. 

При этом компания отметила, что продолжит выплачивать зарплату 550 российским сотрудникам.

Также известно, что с 28 февраля компания уже приостановила работу своих онлайн-магазинов в России. 

Напомним, что Компания IKEA остановила работу в России и Беларуси. К такому же решению пришел датский ритейлер товаров для дома Jysk. 