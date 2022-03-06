Tommy Hilfiger и Calvin Klein временно закрывают магазины в России и Беларуси

При этом компания PVH Corp. отметила, что продолжит выплачивать зарплату 550 российским сотрудникам.

Американская компания PVH Corp., которая владеет брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein и Warner's, временно закрывает свои магазины в России и Беларуси с 7 марта. Также компания приостанавливает все коммерческие сделки в этих странах. Об этом сообщили в компании.

"В связи с войной в Украине компания PVH Corp. приняла решение временно закрыть наши магазины и приостановить всю коммерческую деятельность в России и Беларуси с 7 марта. Это решение следует за дополнительными шагами, которые мы предприняли в отношении наших деловых операций в регионе, включая приостановку работы наших сайтов электронной коммерции в России 28 февраля", - говорится в сообщении.

При этом компания отметила, что продолжит выплачивать зарплату 550 российским сотрудникам.

Также известно, что с 28 февраля компания уже приостановила работу своих онлайн-магазинов в России.

Напомним, что Компания IKEA остановила работу в России и Беларуси. К такому же решению пришел датский ритейлер товаров для дома Jysk.