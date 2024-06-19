Кондиционеры, вентиляторы и увлажнители воздуха: как изменились цены на климатическую технику в Украине

В условиях сложной ситуации в энергетической системе Украины все больше покупателей предпочитают технику с высоким классом энергоэффективности (A+ и выше). Это одновременно влияет на стоимость, ведь такая техника дороже менее энергоэффективных аналогов.

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Об этом сообщает платформа OLX Украина, которая поделилась статистикой по стоимости и спросу на климатическую технику в Украине за последние два года.

Отмечается, что самой популярной климатической техникой остаются кондиционеры. По состоянию на июнь на платформе размещено 14 736 объявлений, получивших 64 715 отзывов. Средняя стоимость нового кондиционера составляет чуть более 10 000 гривен, а подержанного — 7 857. За последний год цена на подержанные кондиционеры выросла на 11%, а на новые — всего на 3%.

Вентиляторы пользуются значительно меньшим спросом среди украинцев, чем кондиционеры. Всего, по состоянию на июнь 2024 года, на платформе размещено 9 858 объявлений, получивших 21 304 отзыва. Средняя стоимость новых - 1680 гривен, а подержанных 1370 гривен. За год цена изменилась существенно на 31% и 17% соответственно.

Также популярность набирают увлажнители и воздухоочистители. Такая техника актуальна для больших городов, где качество воздуха не в лучшем состоянии.

Несколько больше украинцев интересуют увлажнители воздуха. За первые месяцы этого года на платформе OLX размещено 12 924 объявления, которые получили более 23 000 отзывов. Средняя стоимость покупки нового - 1 250 гривен, а подержанного - 770 гривен. За год цена покупки нового увлажнителя воздуха выросла на 13%, а подержанного – на 4%.

Значительно меньшую популярность пользуются воздухоочистители. Всего, по состоянию на июнь 2024 года, размещено более 2 500 объявлений, получивших 5 188 отзывов. Стоимость покупки нового составляет 4 600 гривен, а подержанного – 3 900 гривен. За последний год цена выросла на 10% для подержанных и на 4,5% для новых очистителей.

"Ожидается, что спрос на климатическую технику будет расти и дальше, несмотря на сложную ситуацию с энергетикой. Для многих домохозяйств кондиционеры и увлажнители стали неотъемлемой частью комфорта. Кроме этого, часто кондиционеры выполняют двойную функцию и используются для быстрого обогрева помещений". Недвижимость Украина .

Напомним, в результате массированных ударов РФ по энергетической инфраструктуре в Украине действуют графики отключений света. Поэтому среди украинцев увеличился спрос на устройства электроснабжения, что повлияло на их стоимость.