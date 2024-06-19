Кондиціонери, вентилятори та зволожувачі повітря: як змінились ціни на кліматичну техніку в Україні

В умовах складної ситуації в енергетичній системі України все більше покупців надають перевагу техніці з високим класом енергоефективності (A+ і вище). Це водночас впливає на вартість, адже така техніка є дорожчою за менш енергоефективні аналоги.

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Про це повідомляє платформа OLX Україна, яка поділилась статистикою щодо вартості та попиту на кліматичну техніку в Україні за останні два роки.

Зазначається, що найпопулярнішою кліматичною технікою залишаються кондиціонери. Станом на червень на платформі розміщено 14 736 оголошень, що отримали 64 715 відгуків. Середня вартість нового кондиціонера становить трохи більш як 10 000 гривень, а вживаного — 7 857. За останній рік ціна на вживані кондиціонери зросла на 11%, а на нові — лише на 3%.

Вентилятори користуються значно меншим попитом, серед українців, ніж кондиціонери. Всього, станом червень 2024 року, на платформі розміщено 9 858 оголошень, що отримали 21 304 відгуки. Середня вартість нових — 1 680 гривень, а вживаних 1 370 гривень. За рік ціна змінилась суттєво — на 31% та 17% відповідно.

Також популярність набирають зволожувачі та очищувачі повітря. Така техніка є актуальною для великих міст, де якість повітря не в найкращому стані.

Дещо більше українців цікавлять зволожувачі повітря. За перші місяці цього року на платформі OLX розміщено 12 924 оголошення, що отримали понад 23 000 відгуків. Середня вартість купівля нового — 1 250 гривень, а вживаного — 770 гривень. За рік ціна купівлі нового зволожувача повітря зросла на 13%, а вживаного — на 4%.

Значно меншу популярність мають очищувачі повітря. Всього, станом червень 2024 року, розміщено понад 2 500 оголошень, що отримали 5 188 відгуків. Вартість купівлі нового становить 4 600 гривень, а вживаного — 3 900 гривень. За останній рік ціна виросла на 10% для вживаних та на 4,5% для нових очищувачів.

"Очікується, що попит на кліматичну техніку зростатиме й надалі, попри складну ситуацію з енергетикою. Для багатьох домогосподарств кондиціонери та зволожувачі стали невід’ємною частиною комфорту. Крім цього, часто кондиціонери виконують подвійну функцію та використовуються для швидкого обігріву приміщень", - підкреслюють аналітики OLX Україна.

Нагадаємо, внаслідок масованих ударів РФ по енергетичній інфраструктурі в Україні діють графіки відключень світла. Тому серед українців збільшився попит на пристрої електропостачання, що вплинуло на їх вартість.