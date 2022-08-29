- Категория
- Ритейл
- Дата публикации
-
Сервис Zakaz.ua возобновил доставку продуктов из МЕТRО
С 29 августа украинский сервис доставки Zakaz.ua, после вынужденной долговременной паузы, возобновил сотрудничество с МЕТRО Украина и начал доставлять продукты в Киеве одновременно из трех торговых центров сети.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Так, теперь можно заказать доставку можно на сайте metro.zakaz.ua или в мобильном приложении. Также можно заранее сформировать списки любимых товаров как на сайте, так и в мобильном приложении.
Для заказа предварительно сформированных списков продуктов достаточно нескольких кликов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отмечается, что ассортимент товаров онлайн-витрины насчитывает около 12 тысяч единиц.
Напомним, что в Украине вскоре могут возобновить работу бренды, которые приостанавливали ее из-за войны.