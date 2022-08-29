Сервис Zakaz.ua возобновил доставку продуктов из МЕТRО

С 29 августа украинский сервис доставки Zakaz.ua, после вынужденной долговременной паузы, возобновил сотрудничество с МЕТRО Украина и начал доставлять продукты в Киеве одновременно из трех торговых центров сети.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Так, теперь можно заказать доставку можно на сайте metro.zakaz.ua или в мобильном приложении. Также можно заранее сформировать списки любимых товаров как на сайте, так и в мобильном приложении.

Для заказа предварительно сформированных списков продуктов достаточно нескольких кликов.

Отмечается, что ассортимент товаров онлайн-витрины насчитывает около 12 тысяч единиц.

Напомним, что в Украине вскоре могут возобновить работу бренды, которые приостанавливали ее из-за войны.