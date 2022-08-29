Сервіс Zakaz.ua відновив доставку продуктів із МЕТRО

З 29 серпня український сервіс доставки Zakaz.ua, після вимушеної довготривалої паузи, відновив співпрацю з МЕТRО Україна та почав доставляти продукти в Києві одночасно з трьох торговельних центрів мережі.

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Про це повідомила прес-служба компанії.

Так, тепер можна замовити доставку можна на сайті metro.zakaz.ua або у мобільному додатку. Також є можливість завчасно сформувати списки улюблених товарів як на сайті, так і в мобільному застосунку.

Для замовлення попередньо сформованих списків продуктів достатньо декількох кліків.

Зазначається, що асортимент товарів онлайн-вітрини налічує майже 12 тисяч одиниць.

Нагадаємо, що в Україні незабаром можуть відновити роботу бренди, які призупиняли її через війну.