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Сервіс Zakaz.ua відновив доставку продуктів із МЕТRО
З 29 серпня український сервіс доставки Zakaz.ua, після вимушеної довготривалої паузи, відновив співпрацю з МЕТRО Україна та почав доставляти продукти в Києві одночасно з трьох торговельних центрів мережі.
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Про це повідомила прес-служба компанії.
Так, тепер можна замовити доставку можна на сайті metro.zakaz.ua або у мобільному додатку. Також є можливість завчасно сформувати списки улюблених товарів як на сайті, так і в мобільному застосунку.
Для замовлення попередньо сформованих списків продуктів достатньо декількох кліків.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначається, що асортимент товарів онлайн-вітрини налічує майже 12 тисяч одиниць.
Нагадаємо, що в Україні незабаром можуть відновити роботу бренди, які призупиняли її через війну.