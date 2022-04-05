Торговые сети смогут привлекать льготные кредиты — Кабмин

Правительство поддержало решение предоставить торговым сетям возможность привлекать льготные кредиты до 1 млрд грн под 5% в год. Об этом сообщает сайт Кабмина.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что такие кредиты позволят пополнить оборотные средства, не закрывать магазины и рассчитываться за продукты с украинскими производителями.

"Продовольственные сети сегодня фактически стали объектами критической инфраструктуры. Правительство тесно сотрудничает с такими сетями, чтобы во всех городах и селах были продукты питания, социальные товары и вещи первой необходимости", — сказал Шмыгаль.

По его словам, государство будет помогать магазинам преодолевать проблемы, которые возникают в военное время.

В период с начала полномасштабной войны по конец марта в Украине по разным причинам закрылось около 30% всех торговых точек. В стране упали продажи одежды, обуви и аксессуаров.

Реализаторы этих товаров закрыли 72% магазинов. Больше половины ритейла бытовой и цифровой техники тоже не работает, около 30% магазинов потеряли представители непродовольственного ритейла.

Многие сети оптимизируют свою работу, закрывая некоторые магазины в больших городах. Таким образом они формируют опорные точки.