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Торгові мережі зможуть залучати пільгові кредити
Уряд підтримав рішення надати торговельним мережам можливість залучати пільгові кредити до 1 млрд. грн. під 5% на рік. Про це повідомляє сайт Кабміну.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що такі кредити дозволять поповнити оборотні кошти, не закривати магазини та розраховуватись за продукти з українськими виробниками.
За його словами, держава допомагатиме магазинам долати проблеми, що виникають у воєнний час.
У період з початку повномасштабної війни до кінця березня в Україні з різних причин закрилося близько 30% усіх торгових точок. У країні впали продажі одягу, взуття та аксесуарів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Реалізатори цих товарів закрили 72% магазинів. Більше половини рітейлу побутової та цифрової техніки теж не працює, близько 30% магазинів втратили представники непродовольчого рітейлу.
Багато мереж оптимізують свою роботу, закриваючи деякі магазини у великих містах. Таким чином, вони формують опорні точки.