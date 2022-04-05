Торгові мережі зможуть залучати пільгові кредити

Уряд підтримав рішення надати торговельним мережам можливість залучати пільгові кредити до 1 млрд. грн. під 5% на рік. Про це повідомляє сайт Кабміну.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що такі кредити дозволять поповнити оборотні кошти, не закривати магазини та розраховуватись за продукти з українськими виробниками.

"Продовольчі мережі сьогодні фактично стали об'єктами критичної інфраструктури. Уряд тісно співпрацює з такими мережами, щоб у всіх містах та селах були продукти харчування, соціальні товари та речі першої необхідності", - сказав Шмигаль.

За його словами, держава допомагатиме магазинам долати проблеми, що виникають у воєнний час.

У період з початку повномасштабної війни до кінця березня в Україні з різних причин закрилося близько 30% усіх торгових точок. У країні впали продажі одягу, взуття та аксесуарів.

Реалізатори цих товарів закрили 72% магазинів. Більше половини рітейлу побутової та цифрової техніки теж не працює, близько 30% магазинів втратили представники непродовольчого рітейлу.

Багато мереж оптимізують свою роботу, закриваючи деякі магазини у великих містах. Таким чином, вони формують опорні точки.