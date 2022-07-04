В магазинах оккупированного Херсона вводится "натуральный обмен" товаров

Проблемы в финансовом секторе временно оккупированного Херсона привели к возвращению натурального обмена в местных магазинах. То есть товары отпускаются в обмен на другие товары.

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При этом продавец каждый раз отдельно договаривается с покупателем о курсе такого обмена. Фиксируются многочисленные случаи "продуктовых кредитов", когда продавцы в продуктовых или хозяйственных магазинах отпускают товары взаймы под 10-20%.

Об этом сообщает ГУР МО.

Также в Херсоне участились случаи угона бывших руководителей коммунальных учреждений и организаций, начальников среднего звена (начальников отделов и директоров департаментов) местных органов исполнительной власти. Это связано с попытками оккупационной администрации "уговорить" их пойти на сотрудничество с оккупантами и вернуться на прежнее рабочее место с целью возобновления работы соответствующей организации или службы.

Кроме того, из учреждений, которые вели учет избирателей во время избирательных кампаний, вывезено около 20 коробок материалов об избирателях, проживающих или проживающих на территории Херсона. Это связывают с очередной попыткой проведения так называемого "референдума". Согласно новым распоряжениям оккупационных властей, он может состояться в первой половине сентября.

Напомним, что приоритетной целью политики России на занятых территориях Херсонской области является поиск конституционного решения по оккупации. Поэтому страна-агрессор РФ может подтасовать результаты псевдореферендума в попытке узаконить контроль над регионом.