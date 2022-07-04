В магазинах окупованого Херсона вводиться "натуральний обмін" товарів

Проблеми у фінансовому секторі тимчасово окупованого Херсона призвели до повернення “натурального обміну” в місцевих магазинах. Тобто, товари відпускаються в обмін на інші товари.

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При цьому, продавець кожного разу окремо домовляється з покупцем про курс такого обміну. Фіксуються численні випадки "продуктових кредитів", коли продавці в продуктових чи господарських магазинах відпускають товари в борг під 10-20%.

Про це повідомляє ГУР МО.

Також в Херсоні почастішали випадки викрадення колишніх керівників комунальних установ та організацій, начальників середньої ланки (начальників відділів та директорів департаментів) місцевих органів виконавчої влади. Це пов’язано з намаганнями окупаційної адміністрації "вмовити" їх піти на співпрацю з окупантами та повернутись на своє колишнє робоче місце з метою відновлення роботи відповідної організації чи служби.

Окрім цього, з установ, які вели облік виборців під час виборчих кампаній, вивезено близько 20 коробок матеріалів про виборців, які проживають чи проживали на території Херсону. Це пов’язують з черговою спробою проведення так званого "референдуму". Згідно з новими розпорядженнями окупаційної влади, він може відбутися в першій половині вересня.

Нагадаємо, що пріоритетною метою політики Росії на зайнятих територіях Херсонської області є пошук конституційного рішення для окупації. Тому країна-агресор РФ може підтасувати результати псевдореферендуму у спробі узаконити контроль над регіоном.