- Категория
- Ритейл
- Дата публикации
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Varus запустил сервис для быстрых покупок
Новая функция позволяет сэкономить время на процессе покупок и миновать очереди на кассах.
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Об этом сообщает Varus.
Чтобы воспользоваться услугой Scan&Go, нужно зайти в обновленное мобильное приложение Varus, найти на главном экране и кликнуть на значок "корзину", затем с помощью камеры смартфона отсканировать штрих-коды выбранных товаров.
Когда корзина пользователя будет финально сформирована, подойти на кассу самообслуживания и отсканировать QR-код покупки и оплатить ее.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Воспользоваться сервисом Scan&Go от Varus можно пока в супермаркетах, где установлены кассы самообслуживания.
Напомним, что Decathlon возобновляет работу в Украине.