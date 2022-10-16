Varus запустил сервис для быстрых покупок

Новая функция позволяет сэкономить время на процессе покупок и миновать очереди на кассах.

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Об этом сообщает Varus.

Чтобы воспользоваться услугой Scan&Go, нужно зайти в обновленное мобильное приложение Varus, найти на главном экране и кликнуть на значок "корзину", затем с помощью камеры смартфона отсканировать штрих-коды выбранных товаров.

Когда корзина пользователя будет финально сформирована, подойти на кассу самообслуживания и отсканировать QR-код покупки и оплатить ее.

Воспользоваться сервисом Scan&Go от Varus можно пока в супермаркетах, где установлены кассы самообслуживания.

Напомним, что Decathlon возобновляет работу в Украине.