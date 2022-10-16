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Varus запустив сервіс для швидких покупок
Нова функція дозволяє зекономити час на процесі покупок і оминути черги на касах.
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Про це повідомляє Varus.
Щоб скористатися послугою Scan&Go потрібно зайти у оновлений мобільний додаток Varus, знайти на головному екрані та клікнути на значок “кошик”, далі за допомогою камери смартфона відсканувати штрих-коди обраних товарів.
Коли кошик користувача буде фінально сформовано, підійти на касу самообслуговування і відсканувати QR-код покупки, та оплатити її.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Скористатися сервісом Scan&Go від Varus можна поки що в тих супермаркетах, де встановлені каси самообслуговування.
Нагадаємо, що Decathlon поновлює роботу в Україні.