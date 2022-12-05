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Varus запустил возможность оставить сдачу от покупок в помощь детям
Теперь все клиенты сети могут перевести до 1 гривны от покупки товаров на кассах любого супермаркета Varus при расчете наличными.
Об этом сообщает пресс-служба Varus.
Отмечается, что присоединиться к акции могут все клиенты сети, которые рассчитываются наличными, во всех супермаркетах Varus .
"Округляя сумму покупки до гривен, покупатели по желанию перечисляют копейки на благотворительность. Казалось бы, такая мелочь, но из маленьких донатов складывается большая помощь!", - отмечают в Varus.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Там подчеркивают, что инициатива реализована в рамках проекта "Детство без войны".
"Детство без войны" - это масштабный проект сети Varus , который с начала полномасштабного вторжения занимается эвакуацией детей из Украины в Турцию. Там малыши, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, получают достойные условия проживания, сбалансированное питание, возможность дышать морским воздухом и самое главное — безопасность и мирное небо", - отмечают в Varus.
За время существования проекта почти три тысячи детей из интернатов переехали в Анталию, где живут в мире и продолжают учиться.
"Каждая гривна, которую клиенты Varus перечисляют на инициативу, поможет обеспечить большее количество малышей достойным, комфортным и безопасным детством. Присоединяйтесь к акции — поможем украинским деткам вместе!", - подчеркивают в торговой сети.
Отметим, сеть супермаркетов Varus запускает услугу снятия наличных денег в своих магазинах. На один чек действует лимит в 6000 гривен.