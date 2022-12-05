Varus запустил возможность оставить сдачу от покупок в помощь детям

Теперь все клиенты сети могут перевести до 1 гривны от покупки товаров на кассах любого супермаркета Varus при расчете наличными.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Varus.

Отмечается, что присоединиться к акции могут все клиенты сети, которые рассчитываются наличными, во всех супермаркетах Varus .

"Округляя сумму покупки до гривен, покупатели по желанию перечисляют копейки на благотворительность. Казалось бы, такая мелочь, но из маленьких донатов складывается большая помощь!", - отмечают в Varus.

Там подчеркивают, что инициатива реализована в рамках проекта "Детство без войны".

"Детство без войны" - это масштабный проект сети Varus , который с начала полномасштабного вторжения занимается эвакуацией детей из Украины в Турцию. Там малыши, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, получают достойные условия проживания, сбалансированное питание, возможность дышать морским воздухом и самое главное — безопасность и мирное небо", - отмечают в Varus.

За время существования проекта почти три тысячи детей из интернатов переехали в Анталию, где живут в мире и продолжают учиться.

"Каждая гривна, которую клиенты Varus перечисляют на инициативу, поможет обеспечить большее количество малышей достойным, комфортным и безопасным детством. Присоединяйтесь к акции — поможем украинским деткам вместе!", - подчеркивают в торговой сети.

Отметим, сеть супермаркетов Varus запускает услугу снятия наличных денег в своих магазинах. На один чек действует лимит в 6000 гривен.