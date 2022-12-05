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Varus запустив можливість залишити решту з покупок на допомогу дітям
Відтепер всі клієнти мережі мають змогу перевести дрібну решту - до 1 гривні - від купівлі товарів на касах будь-якого супермаркету Varus під час розрахування готівкою.
Про це повідомляє пресслужба Varus.
Зазначається, що долучитись до акції можуть всі клієнти мережі, які розраховуються готівкою. Сервіс розпочався у листопаді та діє у всіх супермаркетах мережі Varus.
"Заокруглюючи суму покупки до гривень, покупці за бажанням перераховують копійки на благодійність. Здавалося б, така дрібничка, але з маленьких донатів складається велика допомога!", - зазначають у Varus.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Там підкреслюють, що ініціатива реалізована в рамках проєкту “Дитинство без війни”.
“Дитинство без війни” — це масштабний проєкт мережі Varus, який від початку повномасштабного вторгнення займається евакуацією дітей з України в Туреччину. Там малеча, яка опинилась у складних життєвих обставинах, отримує гідні умови проживання, збалансоване харчування, можливість дихати морським повітрям та найголовніше — безпеку та мирне небо", - зазначають у Varus.
За час існування проєкту майже три тисячі дітей з інтернатів вже переїхали в Анталію, де живуть у мирі та продовжують навчатися.
"Кожна гривня, яку клієнти Varus перераховують на ініціативу допоможе забезпечити більшу кількість малюків гідним, комфортним та безпечним дитинством. Долучайтесь до акції — допоможемо українським діткам разом!", - підкреслюють у торговій мережі.
Зазначимо, мережа супермаркетів Varus запускає послугу зняття готівки в своїх магазинах. На один чек діє ліміт у 6000 гривень.