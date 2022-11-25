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У супермаркетах Varus можна зняти готівку
Мережа супермаркетів Varus запускає послугу зняття готівки в своїх магазинах. На один чек діє ліміт у 6000 гривень.
Про це компанія повідомила у своєму Facebook.
"Під час масштабного відключення світла вам може терміново знадобитись готівка, адже в деяких торговельних точках є перебої в роботі терміналів. Навіть якщо поблизу немає банкомата або він не працює — не переймайтесь. Зняти гроші можна на касах супермаркетів Varus, в яких наявне світло", — розповіли в мережі.
При цьому спочатку потрібно уточнити у касира, чи доступний сервіс у відповідному супермаркеті. Далі потрібно назвати потрібну суму і розрахуватися.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В компанії зауважили, що така послуга доступна в супермаркетах, які підготувалися до блекауту.
Нагадаємо, у разі відключення електропостачання ПриватБанк забезпечує безперебійну роботу онлайн банкінгу та додатку Приват24, Приват24 для бізнесу, процесингу, системи безготівкових розрахунків завдяки перенесенню цифрових потужностей до хмари.
Крім того, підприємці, які обслуговуються у ПриватБанку, можуть приймати оплату за товари та послуги банківськими картками навіть за умов відключення електроенергії - використовуючи сучасні технології банку.
В свою чергу Ощадбанк скасував спеціальні ліміти на зняття готівки з карток інших банків, а ПриватБанк збільшив ліміти на отримання готівки в банкоматах.