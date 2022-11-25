У супермаркетах Varus можна зняти готівку

Мережа супермаркетів Varus запускає послугу зняття готівки в своїх магазинах. На один чек діє ліміт у 6000 гривень.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це компанія повідомила у своєму Facebook.

"Під час масштабного відключення світла вам може терміново знадобитись готівка, адже в деяких торговельних точках є перебої в роботі терміналів. Навіть якщо поблизу немає банкомата або він не працює — не переймайтесь. Зняти гроші можна на касах супермаркетів Varus, в яких наявне світло", — розповіли в мережі.

При цьому спочатку потрібно уточнити у касира, чи доступний сервіс у відповідному супермаркеті. Далі потрібно назвати потрібну суму і розрахуватися.

В компанії зауважили, що така послуга доступна в супермаркетах, які підготувалися до блекауту.

Нагадаємо, у разі відключення електропостачання ПриватБанк забезпечує безперебійну роботу онлайн банкінгу та додатку Приват24, Приват24 для бізнесу, процесингу, системи безготівкових розрахунків завдяки перенесенню цифрових потужностей до хмари.

Крім того, підприємці, які обслуговуються у ПриватБанку, можуть приймати оплату за товари та послуги банківськими картками навіть за умов відключення електроенергії - використовуючи сучасні технології банку.

В свою чергу Ощадбанк скасував спеціальні ліміти на зняття готівки з карток інших банків, а ПриватБанк збільшив ліміти на отримання готівки в банкоматах.