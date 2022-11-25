В супермаркетах Varus можно снять наличные деньги

Сеть супермаркетов Varus запускает услугу снятия наличных денег в своих магазинах. На один чек действует предел в 6000 гривен.

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Об этом компания сообщила в своем Facebook.

"Во время масштабного отключения света вам могут срочно понадобиться наличные деньги, ведь в некоторых торговых точках есть перебои в работе терминалов. Даже если поблизости нет банкомата или он не работает — не переживайте. Снять деньги можно на кассах супермаркетов Varus, в которых есть свет", – рассказали в сети.

При этом сначала нужно уточнить у кассира, доступен ли сервис в соответствующем супермаркете. Далее следует назвать нужную сумму и рассчитаться.

В компании отметили, что такая услуга доступна в супермаркетах, подготовившихся к блэкауту.

Напомним, в случае отключения электроснабжения ПриватБанк обеспечивает бесперебойную работу онлайн-банкинга и приложения Приват24, Приват24 для бизнеса, процессинга, системы безналичных расчетов благодаря переносу цифровых мощностей в облака.

Кроме того, предприниматели, обслуживаемые в ПриватБанке, могут принимать оплату за товары и услуги банковскими карточками даже при отключении электроэнергии - используя современные технологии банка.

В свою очередь Ощадбанк отменил специальные лимиты на снятие наличных с карточек других банков, а ПриватБанк увеличил лимиты на обналичивание в банкоматах.