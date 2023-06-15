Защита от комаров и купальники: какие товары для отдыха чаще всего покупают украинцы

В Украине наибольшим спросом онлайн пользуются средства защиты от насекомых и грызунов. Средний чек на них составляет 559 грн, что на 19% больше, чем в прошлом году.

Об этом свидетельствуют данные маркетплейса Prom.ua.

Второе место по популярности занимают купальники, на которые украинцы в среднем тратят 500 грн. По сравнению с 2021 годом средний чек увеличился на 31%, но остался фактически неизменным по отношению к 2022 году.

Тройку лидеров закрывают туристические инструменты: огниво, фонарик и т.д. Средний чек по этим товарам составляет 780 грн в сравнении с 821 грн за 2022 год.

Четвертое место в рейтинге занимают рыболовные снасти, средний чек на которые 375 грн, что на 2% уступает показателю предыдущего года. При покупке онлайн на садовую и пляжную мебель украинцы тратят около 2595 грн. Средний чек по сравнению с 2022 годом увеличился на 25%, а по сравнению с 2021 годом — на 59%.

Средний чек на велоаксессуары, занимающие 6 место в рейтинге – 411 грн, это на 10% меньше чем в прошлом году.

Аналитики Prom.ua зафиксировали значительный спрос на мобильные бассейны и водяные пистолеты. В этих категориях средний чек составляет 3730 грн и 740 грн соответственно. По сравнению с 2022 годом показатель вырос на 32% и на 55% соответственно.

Напомним, недавно онлайн-ритейлер Rozetka опубликовал данные за последние 13 лет о предпочтениях украинцев по поводу покупки товаров онлайн. Самым популярным товаром в 2010 году был фотоаппарат, а в 2023 - павербанк.

Источник фото: ua.depositphotos.com