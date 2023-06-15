Захист від комарів та купальники: які товари для відпочинку найчастіше купують українці

В Україні найбільшим попитом онлайн користуються засоби для захисту від комах та гризунів. Середній чек на них становить 559 грн, що на 19% більше ніж минулого року.

Про це свідчать дані маркетплейса Prom.ua.

Друге місце за популярністю мають купальники, на які українці в середньому витрачають 500 грн. В порівнянні з 2021 роком середні чек збільшився на 31%, але залишився фактично незмінним відносно 2022 року.

Трійку лідерів закривають туристичні інструменти: огниво, кресало, ліхтарик, тощо. Середній чек за цими товарами складає 780 грн порівняно з 821 грн за 2022 рік.

Четверте місце в рейтингу мають рибальські снасті, середній чек на які 375 грн, що на 2% поступається показнику попереднього року. При купівлі онлайн на садові та пляжні меблі українці витрачають близько 2 595 грн. Середній чек порівняно з 2022 роком збільшився на 25%, а у порівнянні з 2021 — на 59%.

Середній чек на велоаксесуари, які займають 6 місце в рейтингу, – 411 грн, це на 10% менше ніж минулоріч.

Аналітики Prom.ua зафіксували значний попит на мобільні басейни та водяні пістолети. В цих категоріях середній чек становить 3 730 грн та 740 грн відповідно. У порівнянні з 2022 роком показник зріс на 32% та на 55% відповідно.

Нагадаємо, нещодавно онлайн-ритейлер Rozetka опублікував дані за останні 13 років про вподобання українців щодо купівлі товарів онлайн. Найпопулярнішим товаром у 2010 році був фотоапарат, а у 2023-му — павербанк.

Джерело фото: ua.depositphotos.com