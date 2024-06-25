Народному депутату Николаю Тищенко сообщили о подозрении (ФОТО)

По материалам Государственного бюро расследований генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины от фракции "Слуга народа" Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что 20 июня 2024 года в Днепре группа лиц по указанию народного депутата Украины противоправно лишила свободы потерпевшего – бывшего военнослужащего ВСУ.

Его содержали в течение определенного времени и нанесли телесные повреждения.

"Следствие установило, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической силы и спецсредств", - отмечают в ГБР.

Там добавили, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Офисом Генпрокурора согласовано ходатайство об избрании народному депутату меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Кроме того, в связи с упомянутыми событиями сообщено о подозрении еще одному лицу, активно участвовавшему в противоправных действиях, по ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 УК Украины.

Что известно о нападении в Днепре

В четверг, 20 июня, в центре Днепра неизвестные в балаклавах и камуфляже напали на бывшего бойца спецподразделения Kraken Павлова.

Блогер Игорь Лаченков сообщил, что речь идет об избиении бывшего военного, добровольца Дмитрия Сына Павлова. На момент схватки он гулял с ребёнком. Лаченков также отметил, что перед нападением у военного возник спор с нардепом Николаем Тищенко и его охраной.

В то же время в соцсетях нардепа Тищенко 20 июня появились посты, в которых он сообщал, что находится в Днепре для "разоблачения ботоферм". Впоследствии он заявил, что во время проведения обысков на нелегальных ботофермах якобы напали на представителей полиции.

Кроме того, Тищенко опубликовал фото якобы нападающего на полицейского и заявил, что "этот человек входит в "силовой блок" в организованной преступной группировке".

Как отреагировали у Зеленского

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на конфликт народного депутата Николая Тищенко и бывшего военного.

"Здесь не о чем даже говорить. Поведение народного депутата - абсолютно позорное. Ему нет оправданий. Правоохранительным органам точно есть на что реагировать", - написал Ермак.

Руководитель Офиса президента заявил, что он давно знаком с Николаем Тищенко.

"Действительно, крестил его сына. Но это было много лет назад. Я давно уже не воспринимаю его поступки и не понимаю их. Поэтому не поддерживаю с ним никаких отношений. Если кто-то забыл, что КАЖДЫЙ должен нести за свои неадекватные действия ответственность, независимо от должностей или фамилий, советую об этом упомянуть", - говорится в сообщении.

По словам Ермака, поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата.