Народному депутату Миколі Тищенку повідомили про підозру (ФОТО)

За матеріалами Державного бюро розслідувань генеральний прокурор України повідомив про підозру чинному народному депутату України від фракції "Слуга народу" Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

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Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що 20 червня 2024 у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого – колишнього військовослужбовця ЗСУ.

Його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження.

"Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів", - зауважують в ДБР.

Там додали, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Зауважимо, що на фото, які публікує ДБР, зафіксовано пакети з грошима, які були знайдені у Тищенко під час обшуку.

Офісом Генпрокурора погоджено клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Крім того, у зв’язку із згаданими подіями повідомлено про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях, за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України.

Що відомо про напад у Дніпрі

У четвер, 20 червня, у центрі Дніпра невідомі особи в балаклавах і камуфляжі напали на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова.

Блогер Ігор Лаченков повідомив, що йдеться про побиття колишнього військового, добровольця Дмитра Сина Павлова. На момент сутички він гуляв з дитиною. Лаченков також зазначив, що перед нападом у військового виникла суперечка із нардепом Миколою Тищенком і його охороною.

Водночас у соцмережах нардепа Тищенка 20 червня з'явились пости, у яких він повідомляв, що перебуває у Дніпрі для "викриття ботоферм". Згодом він заявив, що під час проведення обшуків на нелегальних ботофермах нібито напали на представників поліції.

Крім того, Тищенко опублікував фото нібито нападника на поліцейського та заявив, що "ця людина входить до "силового блоку" в організованому злочинному угрупуванні".

Як відреагували у Зеленського

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на конфлікт народного депутата Миколи Тищенка та колишнього військового, добровольця Дмитра Сина Павлова.

"Тут нема навіть про що говорити. Поведінка народного депутата - абсолютно ганебна. Їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є на що реагувати", - написав Єрмак.

Керівник Офісу президента заявив, що він давно знайомий з Миколою Тищенком.

"Дійсно, хрестив його сина. Але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинки й не розумію їх. Тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що КОЖЕН повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність, незалежно від посад чи прізвищ, раджу про це згадати", - йдеться у повідомленні.

За словами Єрмака, поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата.