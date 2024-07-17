"Дефицит на рынке труда Украины будет намного сложнее в следующие 10 лет" — Минсоцполитики

Потребность в кадрах может составлять более 8 миллионов работников

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Дефицит на рынке труда Украины будет только увеличиваться и становиться сложнее в следующие 10 лет, а если демографическая ситуация не улучшится, то к 2050 году население Украины может уменьшиться до 25 миллионов человек.

Об этом во время HR Wisdom Summit рассказала Дарья Марчак, первый заместитель министра социальной политики Украины. По ее словам, прогноз международного рынка труда говорит о том, что дефицит кадров на всех рынках будет ухудшаться.

По разным прогнозам в Украине будет не хватать 8,6 млн человек для работы, в то время, когда сейчас в Украине насчитывается только 10,5 официально трудоустроенных граждан.

Украинские работодатели будут вынуждены конкурировать за людей не только на домашнем рынке, но с рынками труда стран ЕС и Северной Америки. Этому, по словам чиновницы, способствует, в частности, и начало евроинтеграционных процессов.

"Когда мы станем страной в составе ЕС, границы будут открыты и каждый гражданин сможет по своему усмотрению выбирать, где он будет жить и работать", — сказала Марчак, добавив, что эта тенденция будет долгосрочной и с ней нужно учитывать уже.

Кроме того, на рынок труда оказывает сильное влияние и демографическая ситуация. По словам Марчак, если положение дел не изменится к лучшему, то уже к 2050 году украинцев может быть чуть больше 25 миллионов человек.

Напомним, ранее президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству. Василий Воскобойник во время выступления на форуме "Моя безбарьерность" рассказал, что в 1992 году численность населения в Украине составляла 52 млн, а уже в начале полномасштабной войны 37 млн. За год из-за войны и миграции населения, в Украине насчитывалось 32 млн человек. По прогнозам Ассоциации, в 2050 году население страны может сократиться до 25 млн, что вдвое меньше, чем в начале независимости Украины. Эти цифры не учитывают данные из Крыма и временно оккупированных территорий.

При этом нация в Украине стремительно стареет. Да, каждый 4 человек в Украине имеет возраст более 60 лет.