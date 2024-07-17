"Дефіцит на ринку праці України буде лише посилюватися у наступні 10 років" - Мінсоцполітики

Потреба в кадрах може складати понад 8 мільйонів працівників

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Дефіцит на ринку праці України буде лише посилюватися у наступні 10 років, а якщо демографічна ситуація не покращиться, то до 2050 року населення України може зменшитися до 25 мільонів осіб.

Про це під час HR Wisdom Summit розповіла Дарʼя Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України. За її словами, прогноз міжнародного ринку праці говорить про те, що дефіцит кадрів на всіх ринках буде погіршуватися.

За різними прогнозами в Україні буде не вистачати 8,6 млн людей для роботи, в той час, коли зараз в Україні налічується лише 10,5 офіційно працевлаштованих громадян.

Українські роботодавці будуть змушені конкурувати за людей не тільки на домашньому ринку, а й з ринками праці країн ЄС та Північної Америки. Цьому, за словами чиновниці, сприяє, зокрема, й початок євроінтеграційних процесів.

"Коли ми станемо країною в складі ЄС, кордони будуть відкриті і кожен громадянин зможе на свій розсуд обирати, де він буде жити та працювати", - сказала Марчак, додавши, що ця тендеція буде довгостроковою і на неї потрібно зважати вже.

Крім того, на ринок праці сильно впливає і демографічна ситуація. За словами Марчак, якщо стан справ не зміниться на краще, то вже до 2050 року українців може бути трохи більше ніж 25 мільйонів осіб.

Нагадаємо, раніше пПрезидент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштуванн Василь Воскобойник під час виступу на форумі "Моя безбар'єрність" розповів, що в 1992 році кількість населення в Україні складало 52 млн, а вже на початку повномасштабної війни 37 млн. За рік через війну та міграцію населення, в Україні налічувалось 32 млн людей. За прогнозами Асоціації, у 2050 році населення країни може скоротитися до 25 млн, а це вдвічі менше, ніж на початку незалежності України. Зазначимо, що ці цифри не враховують даних із Криму та тимчасово окупованих територій.

При цьому нація в Україні стрімко старіє. Так, кожна 4 людина в Україні має вік понад 60 років.