Средняя зарплата в Киеве в июне 2026 года: актуальный уровень доходов

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по рынку труда, в частности robota.ua, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке труда Киева по состоянию на июнь 2026 года. Подробный анализ уровня заработных плат в июне 2026 года с актуальными данными по ключевым тенденциям читайте в этом материале.

Средняя зарплата в Киеве

Средняя зарплата на киевском рынке труда по состоянию на июнь 2026

Источник: robota.ua

Зарплаты в городе растут неравномерно. IT-специалисты, финансисты и топ-менеджеры существенно тянут средний показатель вверх, тогда как массовые специальности в торговле и услугах остаются значительно скромнее.

Для рядового киевлянина реальная картина выглядит так: если медиана вакансий составляет 30–39 тыс. грн, то после уплаты налогов (18% НДФЛ + 5% военного сбора) на руки остаётся около 23–26 тыс. грн.

При этом Киев остаётся безусловным лидером по уровню зарплат среди всех регионов Украины. Разница со среднеукраинским показателем по вакансиям составляет около 20–25%, что по-прежнему стимулирует внутреннюю миграцию специалистов в столицу.

Спрос и предложение на рынке труда

Рынок труда Киева в июне 2026 года продолжает демонстрировать устойчивый рост зарплат — несмотря на продолжающуюся войну, столица остаётся главным экономическим магнитом страны с наивысшим уровнем оплаты труда. По данным robota.ua, медианная зарплата в Киеве сейчас составляет:

35 215 грн по вакансиям (на основе более 74 тыс. предложений);

30 664 грн по резюме (на основе более 410 тыс. кандидатов).

Средняя зарплата на киевском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на июнь 2026

Источник: robota.ua

Медианная зарплата по вакансиям в Киеве достигла 35 215 грн на основе более 74 тыс. предложений. Рост числа вакансий может свидетельствовать как о сезонном оживлении рынка, так и о дефиците кадров в ряде сфер, из-за чего работодатели вынуждены активнее конкурировать за работников.

Количество вакансий на киевском рынке труда по состоянию на июнь 2026

Источник: robota.ua

Вместе с тем количество кандидатов в июне остаётся на уровне предыдущего месяца, хотя уровень зарплат в резюме также остаётся высоким — медиана составляет 30 867 грн на основе более 160 тыс. кандидатов. В тёплый сезон традиционно снижается активность на рынке труда: часть людей откладывает смену работы, переходит к сезонной занятости или берёт паузу в поиске.

Количество кандидатов на киевском рынке труда по состоянию на июнь 2026

Источник: robota.ua

В результате рынок постепенно смещается в сторону работодателя, которому приходится бороться за меньшее количество доступных кандидатов.

Какие дополнительные бонусы и поощрения предлагают компании

Что предлагают компании помимо зарплаты

Источник: robota.ua

Среди наиболее популярных дополнительных условий, которые предлагают киевские работодатели сверх зарплаты:

Бонусы и премии — 17 591 вакансия (24,46%);

Бесплатное обучение — 13 836 вакансий (18,45%);

Офис у метро — 7 841 вакансия (10,38%);

Регулярный пересмотр зарплат — 7 785 вакансий (9,62%);

Офис с генератором — 7 100 вакансий (9,62%);

Скидки сотрудникам — 7 100 вакансий (9,47%).

Показательно, что наличие генератора в офисе остаётся весомым аргументом для кандидатов. Каждый десятый работодатель в Киеве считает это конкурентным преимуществом — прямой отклик на фактор безопасности и перебои с электроэнергией, которые повлияли на предпочтения соискателей.

Наиболее популярные сферы деятельности в Киеве по состоянию на июнь 2026

ТОП сфер деятельности в г. Киев по количеству вакансий

Источник: robota.ua

Среди вакансий в Киеве структура выглядит следующим образом:

Розничная торговля, ритейл — 35%;

Силы обороны Украины — 25%;

Промышленность и производство — 12%;

Оптовая торговля, дистрибуция, импорт и экспорт — 12%;

Государственный сектор — 16%.

Это свидетельствует о том, что работодатели в первую очередь ориентируются на массовый найм в стартовых и сервисных ролях, а также на продажи как ключевой драйвер бизнеса. IT и маркетинг остаются стабильными, но не доминируют в структуре вакансий.

ТОП сфер деятельности в г. Киев по количеству кандидатов

Источник: robota.ua

По резюме структура выглядит так:

Студенты и работа без опыта — 31%;

Административный персонал, водители, курьеры — 24%;

Продажи и клиент-менеджмент — 15%;

IT сектор — 15%;

Маркетинг, реклама и PR — 14%.

Значительная часть кандидатов сосредоточена в административном и сервисном сегменте, а также среди тех, кто ищет стартовую работу без опыта. IT и маркетинг имеют относительно большую долю среди кандидатов, чем среди вакансий, что усиливает конкуренцию в этих сферах.

Таким образом, работодатели активно создают спрос в продажах, сервисе и начальных позициях, тогда как кандидаты чаще концентрируются в более «офисных» и стабильных направлениях или ищут первый опыт. Из-за этого наблюдается дисбаланс: в части сервисных и продажных ролей — дефицит кадров, а в административных и частично IT и маркетинге — высокая конкуренция среди кандидатов.

Кого больше всего ищут и кому больше платят?

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных вакансий

Источник: robota.ua

По состоянию на июнь 2026 года больше всего вакансий предлагают на должность военнослужащих — 7 405 предложений. Далее немало компаний приглашают на должность директора (2 413 вакансий), работника склада (2 113 вакансий) и водителей (2 086 предложений).

Профессии с наивысшей средней зарплатой в опубликованных вакансиях

Источник: robota.ua

Наиболее высокооплачиваемые предложения встречаются на вакансиях директора в IT-технологиях (165 000 грн) и юристов по интеллектуальной собственности (161 тыс. грн в месяц). Несколько меньше собираются платить представителям IT-сектора:

Sales team leader — 150 000 грн;

финансовый директор — 133 110 грн.

Также достаточно высокую зарплату предлагают начальнику отдела внешнеэкономической деятельности — 129 000 грн в месяц.

Что предлагают кандидаты и сколько хотят получать

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных резюме

Источник: robota.ua

Предложение на рынке труда в Киеве выглядит таким образом, что значительное количество кандидатов ищут «офисные» профессии:

менеджер по продажам — 20 601 резюме;

оператор колл-центра — 19 214 резюме;

оператор чата — 16 978 резюме;

оператор ввода данных — 15 704 резюме.

Профессии с наивысшей средней зарплатой в опубликованных резюме

Источник: robota.ua

Что касается оплаты труда, больше всего на сегодняшний день просят:

ведущие разработчики группы iOS — 160 000 грн;

старший разработчик ERP — 160 000 грн;

Kotlin Developer — 150 000 грн;

старший iOS разработчик — 140 000 грн;

директор в IT-технологиях — 120 000 грн.

Сравнение с июнем 2025 года

Основные изменения по сравнению с предыдущим годом

Рынок труда Киева в соответствующем периоде 2025 года демонстрировал следующую динамику:

28 202 грн по вакансиям (на основе более 114 тыс. предложений);

27 150 грн по резюме (на основе более 236 тыс. кандидатов).

На уровне всей страны — 342 570 вакансий и 501 050 кандидатов.

Средняя зарплата на киевском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на II квартал 2025

Источник: robota.ua

Количество вакансий в Киеве существенно сократилось: со 114 тыс. в 2025 году до 74 тыс. в 2026 году — уменьшение примерно на 35%. Это может свидетельствовать о снижении деловой активности в столице, сокращении штата компаний или переносе бизнеса в другие регионы страны.

Количество вакансий на киевском рынке труда по состоянию на II квартал 2025

Источник: robota.ua

Количество кандидатов при этом упало. В Киеве показатель снизился с 236 тыс. в 2025 году до 160 тыс. в 2026 году — примерно -32,2%. Это может указывать на то, что рынок труда стал менее конкурентным со стороны соискателей: часть людей уже трудоустроена, часть перешла к сезонной занятости или временно отложила активный поиск работы в летний период.

Количество кандидатов на киевском рынке труда по состоянию на II квартал 2025

Источник: robota.ua

В целом рынок труда сместился в сторону большей конкуренции среди кандидатов на фоне роста зарплат и умеренного сокращения количества вакансий. Это формирует ситуацию, при которой работодатели повышают оплату труда, чтобы удерживать и привлекать специалистов, а соискатели сталкиваются с более высокой конкуренцией за каждую позицию.

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