Средняя зарплата в Одессе в июне 2026 года: актуальный уровень доходов

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по рынку труда , в частности robota.ua, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке труда Одессы по состоянию на июнь 2026 года. Подробный анализ уровня заработных плат в июне 2026 года с актуальными данными по ключевым тенденциям читайте в этом материале.

Средняя зарплата в Одессе

Средняя зарплата на одесском рынке труда по состоянию на июнь 2026

Источник: robota.ua

Одесса остаётся одним из ключевых экономических центров юга Украины, несмотря на существенное влияние войны на портовую инфраструктуру и логистическую отрасль. Рынок труда города демонстрирует постепенное восстановление: работодатели активизируют найм, а зарплаты стабильно растут. Зарплаты в городе растут неравномерно: торговля, логистика и сервис формируют основной массив вакансий, тогда как управленческие и технологические позиции тянут средний показатель вверх.

Для рядового одессита реальная картина выглядит так: если медиана вакансий составляет около 25–28 тыс. грн, то после уплаты налогов (18% НДФЛ + 5% военного сбора) на руки остаётся около 19–22 тыс. грн.

При этом Одесса традиционно уступает Киеву и приближается к показателям Львова, однако имеет собственную специфику рынка труда, где значительную роль играют сезонная занятость, туристическая сфера и морские специальности.

Спрос и предложение на рынке труда

Рынок труда Одессы в июне 2026 года продолжает демонстрировать стабильное оживление — город постепенно восстанавливает позиции третьего по величине экономического центра страны. По данным robota.ua, медианная зарплата в Одессе сейчас составляет:

26 659 грн по вакансиям (на основе 14 800 предложений);

24 440 грн по резюме (на основе 42 020 кандидатов).

Средняя зарплата на одесском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на июнь 2026

Источник: robota.ua

В летний сезон Одесса традиционно демонстрирует повышенную активность работодателей, прежде всего в туризме, гостинично-ресторанном бизнесе и торговле. Спрос со стороны работодателей остаётся стабильным, что формирует умеренно конкурентную среду.

Количество вакансий на одесском рынке труда по состоянию на июнь 2026

Источник: robota.ua

Количество кандидатов (42 020 резюме) свидетельствует о достаточно насыщенном рынке предложения труда. Соотношение вакансий и резюме (примерно 1 к 3) указывает на умеренную конкуренцию среди соискателей, что является типичным показателем для крупных региональных городов Украины в июне 2026 года.

Количество кандидатов на одесском рынке труда по состоянию на июнь 2026

Источник: robota.ua

Какие дополнительные бонусы и поощрения предлагают компании

Что предлагают компании помимо зарплаты

Источник: robota.ua

Среди наиболее популярных дополнительных условий, которые предлагают одесские работодатели сверх зарплаты:

Бесплатное обучение — 3 131 вакансия (21,16%);

Бонусы и премии — 2 955 вакансий (19,97%);

Бесплатные обеды — 1 432 вакансии (9,68%);

Медицинское страхование — 1 375 вакансий (9,29%);

Скидки сотрудникам — 1 173 вакансии (7,93%);

Регулярный пересмотр зарплат — 1 114 вакансий (7,53%).

Показательно, что в отличие от Киева или Львова, где генератор в офисе входит в топ преимуществ, одесские работодатели делают ставку на обучение и материальные бонусы. Впрочем, фактор безопасности никуда не исчез, и в портовом городе с активным логистическим и торговым сектором работодатели конкурируют за кадры прежде всего через развитие и финансовые стимулы.

Наиболее популярные сферы деятельности в Одессе по состоянию на июнь 2026

ТОП сфер деятельности в г. Одесса по количеству вакансий

Источник: robota.ua

Среди вакансий в Одессе структура выглядит следующим образом:

Розничная торговля и ритейл — 24%;

Силы обороны Украины — 25%;

Государственный сектор — 25%;

Оптовая торговля, дистрибуция, импорт и экспорт — 13%;

Гостиницы, рестораны, развлекательные комплексы — 12%.

Структура вакансий чётко отражает специфику Одессы как портового и торгового города: доминируют государственный сектор, оборонные структуры и торговля в различных форматах. Примечательно, что оборонный сектор занимает второе место, отражая реалии военного времени, характерные для всей Украины. Торговля же, как розничная, так и оптовая с дистрибуцией, в сумме даёт более трети всех вакансий, что подчёркивает роль Одессы как ключевого торгово-логистического хаба юга страны.

ТОП сфер деятельности в г. Одесса по количеству кандидатов

Источник: robota.ua

По резюме структура демонстрирует типичный для крупных городов дисбаланс:

Студенты и работа без опыта — 27%;

Административный персонал, водители, курьеры — 26%;

Продажи и клиент-менеджмент — 19%;

Торговля — 16%;

Маркетинг, реклама и PR — 12%.

Здесь заметно, что кандидаты концентрируются преимущественно в стартовых и административных ролях, именно там, где вакансий меньше всего. Зато государственный сектор и оборонные структуры, которые формируют более половины спроса работодателей, почти не представлены в резюме. Маркетинг и PR имеют ощутимо большую долю среди кандидатов (12%), чем среди вакансий, что создаёт повышенную конкуренцию в этом сегменте.

Таким образом, рынок труда Одессы демонстрирует двойной дисбаланс: в государственном и оборонном секторах наблюдается дефицит желающих, а в торговле и админдолжностях наоборот — избыток кандидатов на ограниченное количество мест.

Кого больше всего ищут и кому больше платят?

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных вакансий

Источник: robota.ua

Среди наиболее популярных вакансий в Одессе традиционно лидируют: военнослужащий (1 801 вакансия), продавец (1 153 вакансии), водитель (820 вакансий), работник склада (627 вакансий) и водитель корпоративного автомобиля (532) — в соответствии с общеукраинской тенденцией.

Профессии с наивысшей средней зарплатой в опубликованных вакансиях

Источник: robota.ua

Наиболее высокооплачиваемые предложения в Одессе сосредоточены в оборонном секторе и IT. Специалисты вроде старших стрелков, гранатомётчиков, разведчиков и стрелков-снайперов традиционно входят в число наиболее высокооплачиваемых на одесском рынке труда. Им предлагают около 122 500 грн в месяц. Python-программист может получать чуть больше — 127 237 грн в месяц.

Что предлагают кандидаты и сколько хотят получать

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных резюме

Источник: robota.ua

Предложение на рынке труда Одессы выглядит следующим образом: значительная часть кандидатов ориентируется на «офисные» и дистанционные форматы работы:

менеджер по продажам;

оператор колл-центра;

оператор чата;

менеджер по продажам B2B;

оператор ввода данных.

Профессии с наивысшей средней зарплатой в опубликованных резюме

Источник: robota.ua

Что касается зарплатных ожиданий, наиболее высокие запросы формируют специалисты руководящего звена, например заместитель начальника производства: от 120 000 грн и выше в месяц в зависимости от специализации и опыта.

Сравнение с июнем 2025 года

Основные изменения по сравнению с предыдущим годом

Рынок труда Одессы в соответствующем периоде 2025 года демонстрировал следующую динамику по данным robota.ua:

медианная зарплата по вакансиям составляла около 24 806 грн (на основе 16 298 предложений);

медианная зарплата по резюме — около 20 797 грн (на основе 42 450 кандидатов).

Средняя зарплата на одесском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на II квартал 2025

Источник: robota.ua

Таким образом, медианная зарплата по вакансиям выросла с 24 806 грн до 26 659 грн — примерно на +7,5%, а по резюме — с 20 797 грн до 24 440 грн, то есть на +17,5%. Рост зарплатных ожиданий кандидатов опережает рост предлагаемых работодателями ставок, что свидетельствует о повышении самооценки специалистов и общем росте номинальных зарплат в условиях инфляции и дефицита кадров.

Количество вакансий на одесском рынке труда по состоянию на II квартал 2025

Источник: robota.ua

Количество вакансий сократилось: с 16 298 в 2025 году до 14 800 в июне 2026 года — снижение примерно на -9,2%. Это согласуется с общеукраинской тенденцией более осторожного планирования найма со стороны работодателей, хотя сезонный фактор в июне частично сдерживает это сокращение.

Количество кандидатов на одесском рынке труда по состоянию на II квартал 2025

Источник: robota.ua

Количество кандидатов практически не изменилось: 42 450 в 2025 году против 42 020 в июне 2026 года — снижение менее чем на -1%. Это свидетельствует о стабильности предложения труда в городе, несмотря на продолжающуюся войну и общую миграционную нестабильность.

В целом рынок труда Одессы сместился в сторону роста зарплат на фоне умеренного сокращения количества вакансий при почти неизменном количестве кандидатов. Работодатели повышают оплату труда, чтобы удерживать и привлекать специалистов в условиях дефицита кадров, а соискатели сталкиваются с более высокой конкуренцией за каждую позицию, особенно в административных специальностях и сфере продаж.

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