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Средняя зарплата во Львове в июне 2026 года: актуальный уровень доходов

Львов
Средняя зарплата во Львове в июне 2026 года: актуальный уровень доходов

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по рынку труда, в частности robota.ua, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке труда Львова по состоянию на июнь 2026 года. Подробный анализ уровня заработных плат в июне 2026 года с актуальными данными по ключевым тенденциям читайте в этом материале.

Средняя зарплата во Львове

Фото 2 — Средняя зарплата во Львове в июне 2026 года: актуальный уровень доходов
Средняя зарплата на львовском рынке труда по состоянию на июнь 2026
Источник: robota.ua

Львов остаётся одним из наиболее динамичных рынков труда в Украине — и значительная часть этой динамики объясняется активным притоком релоцированных компаний и IT-специалистов из других регионов. Зарплаты в городе растут, однако неравномерно: технологический и управленческий секторы существенно тянут средний показатель вверх, тогда как торговля, сервис и начальные позиции остаются значительно скромнее.

Для рядового львовянина реальная картина выглядит так: если медиана вакансий составляет около 27 тыс. грн, то после уплаты налогов (18% НДФЛ + 5% военного сбора) на руки остаётся около 20–22 тыс. грн.

При этом Львов постепенно сокращает разрыв с общеукраинскими показателями — прежде всего благодаря росту IT-кластера и переезду бизнесов из пострадавших от войны регионов.

Спрос и предложение на рынке труда

Рынок труда Львова в июне 2026 года демонстрирует стабильный рост зарплат — город остаётся одним из главных деловых центров запада Украины и вторым по экономическому значению после Киева. По данным robota.ua, медианная зарплата во Львове сейчас составляет:

  • 27 445 грн по вакансиям (на основе более 11 696 предложений);
  • 26 591 грн по резюме (на основе более 34 797 кандидатов).
Фото 3 — Средняя зарплата во Львове в июне 2026 года: актуальный уровень доходов
Средняя зарплата на львовском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на июнь 2026
Источник: robota.ua

По сравнению с Киевом рынок значительно меньше по объёму, однако демонстрирует устойчивую активность работодателей — особенно в сферах IT, торговли и сервиса.

Фото 4 — Средняя зарплата во Львове в июне 2026 года: актуальный уровень доходов
Количество вакансий на львовском рынке труда по состоянию на июнь 2026
Источник: robota.ua

Количество кандидатов (34 797 резюме) свидетельствует о достаточно насыщенном рынке предложения труда. В летний сезон традиционно наблюдается некоторое снижение активности соискателей: часть людей переходит к сезонной занятости, откладывает смену работы или берёт паузу в поиске. Вместе с тем спрос со стороны работодателей остаётся стабильным, что формирует умеренно конкурентную среду.

Фото 5 — Средняя зарплата во Львове в июне 2026 года: актуальный уровень доходов
Количество кандидатов на львовском рынке труда по состоянию на июнь 2026
Источник: robota.ua

Какие дополнительные бонусы и поощрения предлагают компании

Фото 6 — Средняя зарплата во Львове в июне 2026 года: актуальный уровень доходов
Что предлагают компании помимо зарплаты
Источник: robota.ua

Среди наиболее популярных дополнительных условий, которые предлагают львовские работодатели сверх зарплаты:

  • Бонусы и премии — 3 415 вакансий (19,34%);
  • Бесплатное обучение — 2 614 вакансий (14,8%);
  • Скидки сотрудникам — 1 618 вакансий (9,16%);
  • Регулярный пересмотр зарплат — 1 372 вакансии (7,77%);
  • Корпоративные мероприятия — 1 216 вакансий (6,88%);
  • Офис с генератором — 1 025 вакансий (5,82%).

Показательно, что наличие генератора в офисе остаётся весомым аргументом и для львовских работодателей: каждый шестнадцатый из них считает это конкурентным преимуществом. Это прямое отражение фактора безопасности и перебоев с электроэнергией, которые повлияли на приоритеты соискателей по всей Украине.

Наиболее популярные сферы деятельности во Львове по состоянию на июнь 2026

Фото 7 — Средняя зарплата во Львове в июне 2026 года: актуальный уровень доходов
ТОП сфер деятельности в г. Львов по количеству вакансий 
Источник: robota.ua

Среди вакансий во Львове структура выглядит следующим образом:

  • Государственный сектор — 36%;
  • Розничная торговля и ритейл — 25%;
  • Гостиницы, рестораны и развлекательные комплексы — 12%;
  • Оптовая торговля, дистрибуция — 13%;
  • Оборонный сектор — 14%.
Фото 8 — Средняя зарплата во Львове в июне 2026 года: актуальный уровень доходов
ТОП сфер деятельности в г. Львов по количеству кандидатов
Источник: robota.ua

По резюме структура выглядит следующим образом:

  • Административный персонал, водители и курьеры — 27%;
  • Работа для студентов и без опыта — 28%;
  • Сфера продаж и клиент-менеджмента — 20%;
  • Торговля — 12%;
  • Маркетинг и реклама — 13%.

Рынок труда Львова демонстрирует структурный дисбаланс: работодатели формируют спрос преимущественно в государственном (35%) и оборонном (16%) секторах, тогда как кандидаты концентрируются на стартовых позициях и административных ролях. В государственном и оборонном секторе конкуренция за кандидата относительно невысока, а в сегментах сервиса и массовых профессий предложение труда существенно превышает спрос.

Кого больше всего ищут и кому больше платят?

Фото 9 — Средняя зарплата во Львове в июне 2026 года: актуальный уровень доходов
Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных вакансий
Источник: robota.ua

Среди наиболее популярных вакансий во Львове в июне лидируют: военнослужащий (1 250 вакансий), продавец (1 195 вакансий), водитель (1 188 вакансий) и работник склада (731 вакансия). Также заметен спрос на водителей корпоративных автомобилей — 709 вакансий.

Фото 10 — Средняя зарплата во Львове в июне 2026 года: актуальный уровень доходов
Профессии с наивысшей средней зарплатой в опубликованных вакансиях
Источник: robota.ua

Наиболее высокооплачиваемые предложения во Львове сосредоточены в секторе обороны, строительстве и рекрутинге. Так, стрелку-санитару предлагают зарплату около 100 000 грн в месяц, командиру миномёта — 105 157 грн. Финансовому директору компании готовы платить 101 000 грн, старший гранатомётчик может рассчитывать на зарплату 98 782 грн, как и старший разведчик.

Что предлагают кандидаты и сколько хотят получать

Фото 11 — Средняя зарплата во Львове в июне 2026 года: актуальный уровень доходов
Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных резюме
Источник: robota.ua

Предложение на рынке труда Львова выглядит следующим образом: значительная часть кандидатов ориентируется на «офисные» и дистанционные форматы работы:

  • менеджер по продажам;
  • оператор колл-центра;
  • оператор чата;
  • оператор ввода данных.
Фото 12 — Средняя зарплата во Львове в июне 2026 года: актуальный уровень доходов
Профессии с наивысшей средней зарплатой в опубликованных резюме
Источник: robota.ua

Что касается зарплатных ожиданий, наиболее высокие запросы традиционно формируют специалисты руководящего звена и разработчики IT-продуктов: от 100 000 до 160 000 грн в месяц.

Сравнение с июнем 2025 года

Основные изменения по сравнению с предыдущим годом

Рынок труда Львова в соответствующем периоде 2025 года демонстрировал следующую динамику по данным robota.ua:

  • медианная зарплата по вакансиям составляла около 23 000–24 000 грн (на основе около 19 тыс. предложений);
  • медианная зарплата по резюме — около 23 000 грн (на основе около 48–50 тыс. кандидатов).
Фото 13 — Средняя зарплата во Львове в июне 2026 года: актуальный уровень доходов
Средняя зарплата на львовском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на II квартал 2025
Источник: robota.ua

Таким образом, медианная зарплата по вакансиям выросла с 23 000–24 000 грн до 27 445 грн — примерно на 14–19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что соответствует общеукраинской тенденции роста номинальных зарплат на фоне инфляции и дефицита кадров.

Фото 14 — Средняя зарплата во Львове в июне 2026 года: актуальный уровень доходов
Количество вакансий на львовском рынке труда по состоянию на II квартал 2025
Источник: robota.ua

Количество кандидатов также заметно сократилось: с 48–50 тыс. в 2025 году до 34 797 в июне 2026 года. Вместе с тем соотношение вакансий и резюме остаётся примерно одинаковым, что свидетельствует о сохранении относительного баланса между спросом и предложением на рынке труда.

Фото 15 — Средняя зарплата во Львове в июне 2026 года: актуальный уровень доходов
Количество кандидатов на львовском рынке труда по состоянию на II квартал 2025
Источник: robota.ua

В целом рынок труда Львова сместился в сторону роста зарплат на фоне сокращения общего количества активных участников рынка. Работодатели повышают оплату труда, чтобы удерживать и привлекать специалистов в условиях дефицита кадров, а соискатели сталкиваются с более высокой конкуренцией за каждую позицию, особенно в IT и административных специальностях.

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