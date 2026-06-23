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Средняя зарплата во Львове в июне 2026 года: актуальный уровень доходов
Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по рынку труда, в частности robota.ua, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке труда Львова по состоянию на июнь 2026 года. Подробный анализ уровня заработных плат в июне 2026 года с актуальными данными по ключевым тенденциям читайте в этом материале.
- Средняя зарплата во Львове
- Спрос и предложение на рынке труда
- Какие дополнительные бонусы и поощрения предлагают компании
- Наиболее популярные сферы деятельности во Львове по состоянию на июнь 2026
- Кого больше всего ищут и кому больше платят?
- Что предлагают кандидаты и сколько хотят получать
- Сравнение с июнем 2025 года
Средняя зарплата во Львове
Львов остаётся одним из наиболее динамичных рынков труда в Украине — и значительная часть этой динамики объясняется активным притоком релоцированных компаний и IT-специалистов из других регионов. Зарплаты в городе растут, однако неравномерно: технологический и управленческий секторы существенно тянут средний показатель вверх, тогда как торговля, сервис и начальные позиции остаются значительно скромнее.
Для рядового львовянина реальная картина выглядит так: если медиана вакансий составляет около 27 тыс. грн, то после уплаты налогов (18% НДФЛ + 5% военного сбора) на руки остаётся около 20–22 тыс. грн.
При этом Львов постепенно сокращает разрыв с общеукраинскими показателями — прежде всего благодаря росту IT-кластера и переезду бизнесов из пострадавших от войны регионов.
Спрос и предложение на рынке труда
Рынок труда Львова в июне 2026 года демонстрирует стабильный рост зарплат — город остаётся одним из главных деловых центров запада Украины и вторым по экономическому значению после Киева. По данным robota.ua, медианная зарплата во Львове сейчас составляет:
- 27 445 грн по вакансиям (на основе более 11 696 предложений);
- 26 591 грн по резюме (на основе более 34 797 кандидатов).
По сравнению с Киевом рынок значительно меньше по объёму, однако демонстрирует устойчивую активность работодателей — особенно в сферах IT, торговли и сервиса.
Количество кандидатов (34 797 резюме) свидетельствует о достаточно насыщенном рынке предложения труда. В летний сезон традиционно наблюдается некоторое снижение активности соискателей: часть людей переходит к сезонной занятости, откладывает смену работы или берёт паузу в поиске. Вместе с тем спрос со стороны работодателей остаётся стабильным, что формирует умеренно конкурентную среду.
Какие дополнительные бонусы и поощрения предлагают компании
Среди наиболее популярных дополнительных условий, которые предлагают львовские работодатели сверх зарплаты:
- Бонусы и премии — 3 415 вакансий (19,34%);
- Бесплатное обучение — 2 614 вакансий (14,8%);
- Скидки сотрудникам — 1 618 вакансий (9,16%);
- Регулярный пересмотр зарплат — 1 372 вакансии (7,77%);
- Корпоративные мероприятия — 1 216 вакансий (6,88%);
- Офис с генератором — 1 025 вакансий (5,82%).
Показательно, что наличие генератора в офисе остаётся весомым аргументом и для львовских работодателей: каждый шестнадцатый из них считает это конкурентным преимуществом. Это прямое отражение фактора безопасности и перебоев с электроэнергией, которые повлияли на приоритеты соискателей по всей Украине.
Наиболее популярные сферы деятельности во Львове по состоянию на июнь 2026
Среди вакансий во Львове структура выглядит следующим образом:
- Государственный сектор — 36%;
- Розничная торговля и ритейл — 25%;
- Гостиницы, рестораны и развлекательные комплексы — 12%;
- Оптовая торговля, дистрибуция — 13%;
- Оборонный сектор — 14%.
По резюме структура выглядит следующим образом:
- Административный персонал, водители и курьеры — 27%;
- Работа для студентов и без опыта — 28%;
- Сфера продаж и клиент-менеджмента — 20%;
- Торговля — 12%;
- Маркетинг и реклама — 13%.
Рынок труда Львова демонстрирует структурный дисбаланс: работодатели формируют спрос преимущественно в государственном (35%) и оборонном (16%) секторах, тогда как кандидаты концентрируются на стартовых позициях и административных ролях. В государственном и оборонном секторе конкуренция за кандидата относительно невысока, а в сегментах сервиса и массовых профессий предложение труда существенно превышает спрос.
Кого больше всего ищут и кому больше платят?
Среди наиболее популярных вакансий во Львове в июне лидируют: военнослужащий (1 250 вакансий), продавец (1 195 вакансий), водитель (1 188 вакансий) и работник склада (731 вакансия). Также заметен спрос на водителей корпоративных автомобилей — 709 вакансий.
Наиболее высокооплачиваемые предложения во Львове сосредоточены в секторе обороны, строительстве и рекрутинге. Так, стрелку-санитару предлагают зарплату около 100 000 грн в месяц, командиру миномёта — 105 157 грн. Финансовому директору компании готовы платить 101 000 грн, старший гранатомётчик может рассчитывать на зарплату 98 782 грн, как и старший разведчик.
Что предлагают кандидаты и сколько хотят получать
Предложение на рынке труда Львова выглядит следующим образом: значительная часть кандидатов ориентируется на «офисные» и дистанционные форматы работы:
- менеджер по продажам;
- оператор колл-центра;
- оператор чата;
- оператор ввода данных.
Что касается зарплатных ожиданий, наиболее высокие запросы традиционно формируют специалисты руководящего звена и разработчики IT-продуктов: от 100 000 до 160 000 грн в месяц.
Сравнение с июнем 2025 года
Основные изменения по сравнению с предыдущим годом
Рынок труда Львова в соответствующем периоде 2025 года демонстрировал следующую динамику по данным robota.ua:
- медианная зарплата по вакансиям составляла около 23 000–24 000 грн (на основе около 19 тыс. предложений);
- медианная зарплата по резюме — около 23 000 грн (на основе около 48–50 тыс. кандидатов).
Таким образом, медианная зарплата по вакансиям выросла с 23 000–24 000 грн до 27 445 грн — примерно на 14–19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что соответствует общеукраинской тенденции роста номинальных зарплат на фоне инфляции и дефицита кадров.
Количество кандидатов также заметно сократилось: с 48–50 тыс. в 2025 году до 34 797 в июне 2026 года. Вместе с тем соотношение вакансий и резюме остаётся примерно одинаковым, что свидетельствует о сохранении относительного баланса между спросом и предложением на рынке труда.
В целом рынок труда Львова сместился в сторону роста зарплат на фоне сокращения общего количества активных участников рынка. Работодатели повышают оплату труда, чтобы удерживать и привлекать специалистов в условиях дефицита кадров, а соискатели сталкиваются с более высокой конкуренцией за каждую позицию, особенно в IT и административных специальностях.
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