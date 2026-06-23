Средняя зарплата во Львове в июне 2026 года: актуальный уровень доходов

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по рынку труда , в частности robota.ua, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке труда Львова по состоянию на июнь 2026 года. Подробный анализ уровня заработных плат в июне 2026 года с актуальными данными по ключевым тенденциям читайте в этом материале.

Средняя зарплата во Львове

Средняя зарплата на львовском рынке труда по состоянию на июнь 2026

Источник: robota.ua

Львов остаётся одним из наиболее динамичных рынков труда в Украине — и значительная часть этой динамики объясняется активным притоком релоцированных компаний и IT-специалистов из других регионов. Зарплаты в городе растут, однако неравномерно: технологический и управленческий секторы существенно тянут средний показатель вверх, тогда как торговля, сервис и начальные позиции остаются значительно скромнее.

Для рядового львовянина реальная картина выглядит так: если медиана вакансий составляет около 27 тыс. грн, то после уплаты налогов (18% НДФЛ + 5% военного сбора) на руки остаётся около 20–22 тыс. грн.

При этом Львов постепенно сокращает разрыв с общеукраинскими показателями — прежде всего благодаря росту IT-кластера и переезду бизнесов из пострадавших от войны регионов.

Спрос и предложение на рынке труда

Рынок труда Львова в июне 2026 года демонстрирует стабильный рост зарплат — город остаётся одним из главных деловых центров запада Украины и вторым по экономическому значению после Киева. По данным robota.ua, медианная зарплата во Львове сейчас составляет:

27 445 грн по вакансиям (на основе более 11 696 предложений);

26 591 грн по резюме (на основе более 34 797 кандидатов).

Средняя зарплата на львовском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на июнь 2026

Источник: robota.ua

По сравнению с Киевом рынок значительно меньше по объёму, однако демонстрирует устойчивую активность работодателей — особенно в сферах IT, торговли и сервиса.

Количество вакансий на львовском рынке труда по состоянию на июнь 2026

Источник: robota.ua

Количество кандидатов (34 797 резюме) свидетельствует о достаточно насыщенном рынке предложения труда. В летний сезон традиционно наблюдается некоторое снижение активности соискателей: часть людей переходит к сезонной занятости, откладывает смену работы или берёт паузу в поиске. Вместе с тем спрос со стороны работодателей остаётся стабильным, что формирует умеренно конкурентную среду.

Количество кандидатов на львовском рынке труда по состоянию на июнь 2026

Источник: robota.ua

Какие дополнительные бонусы и поощрения предлагают компании

Что предлагают компании помимо зарплаты

Источник: robota.ua

Среди наиболее популярных дополнительных условий, которые предлагают львовские работодатели сверх зарплаты:

Бонусы и премии — 3 415 вакансий (19,34%);

Бесплатное обучение — 2 614 вакансий (14,8%);

Скидки сотрудникам — 1 618 вакансий (9,16%);

Регулярный пересмотр зарплат — 1 372 вакансии (7,77%);

Корпоративные мероприятия — 1 216 вакансий (6,88%);

Офис с генератором — 1 025 вакансий (5,82%).

Показательно, что наличие генератора в офисе остаётся весомым аргументом и для львовских работодателей: каждый шестнадцатый из них считает это конкурентным преимуществом. Это прямое отражение фактора безопасности и перебоев с электроэнергией, которые повлияли на приоритеты соискателей по всей Украине.

Наиболее популярные сферы деятельности во Львове по состоянию на июнь 2026

ТОП сфер деятельности в г. Львов по количеству вакансий

Источник: robota.ua

Среди вакансий во Львове структура выглядит следующим образом:

Государственный сектор — 36%;

Розничная торговля и ритейл — 25%;

Гостиницы, рестораны и развлекательные комплексы — 12%;

Оптовая торговля, дистрибуция — 13%;

Оборонный сектор — 14%.

ТОП сфер деятельности в г. Львов по количеству кандидатов

Источник: robota.ua

По резюме структура выглядит следующим образом:

Административный персонал, водители и курьеры — 27%;

Работа для студентов и без опыта — 28%;

Сфера продаж и клиент-менеджмента — 20%;

Торговля — 12%;

Маркетинг и реклама — 13%.

Рынок труда Львова демонстрирует структурный дисбаланс: работодатели формируют спрос преимущественно в государственном (35%) и оборонном (16%) секторах, тогда как кандидаты концентрируются на стартовых позициях и административных ролях. В государственном и оборонном секторе конкуренция за кандидата относительно невысока, а в сегментах сервиса и массовых профессий предложение труда существенно превышает спрос.

Кого больше всего ищут и кому больше платят?

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных вакансий

Источник: robota.ua

Среди наиболее популярных вакансий во Львове в июне лидируют: военнослужащий (1 250 вакансий), продавец (1 195 вакансий), водитель (1 188 вакансий) и работник склада (731 вакансия). Также заметен спрос на водителей корпоративных автомобилей — 709 вакансий.

Профессии с наивысшей средней зарплатой в опубликованных вакансиях

Источник: robota.ua

Наиболее высокооплачиваемые предложения во Львове сосредоточены в секторе обороны, строительстве и рекрутинге. Так, стрелку-санитару предлагают зарплату около 100 000 грн в месяц, командиру миномёта — 105 157 грн. Финансовому директору компании готовы платить 101 000 грн, старший гранатомётчик может рассчитывать на зарплату 98 782 грн, как и старший разведчик.

Что предлагают кандидаты и сколько хотят получать

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных резюме

Источник: robota.ua

Предложение на рынке труда Львова выглядит следующим образом: значительная часть кандидатов ориентируется на «офисные» и дистанционные форматы работы:

менеджер по продажам;

оператор колл-центра;

оператор чата;

оператор ввода данных.

Профессии с наивысшей средней зарплатой в опубликованных резюме

Источник: robota.ua

Что касается зарплатных ожиданий, наиболее высокие запросы традиционно формируют специалисты руководящего звена и разработчики IT-продуктов: от 100 000 до 160 000 грн в месяц.

Сравнение с июнем 2025 года

Основные изменения по сравнению с предыдущим годом

Рынок труда Львова в соответствующем периоде 2025 года демонстрировал следующую динамику по данным robota.ua:

медианная зарплата по вакансиям составляла около 23 000–24 000 грн (на основе около 19 тыс. предложений);

медианная зарплата по резюме — около 23 000 грн (на основе около 48–50 тыс. кандидатов).

Средняя зарплата на львовском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на II квартал 2025

Источник: robota.ua

Таким образом, медианная зарплата по вакансиям выросла с 23 000–24 000 грн до 27 445 грн — примерно на 14–19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что соответствует общеукраинской тенденции роста номинальных зарплат на фоне инфляции и дефицита кадров.

Количество вакансий на львовском рынке труда по состоянию на II квартал 2025

Источник: robota.ua

Количество кандидатов также заметно сократилось: с 48–50 тыс. в 2025 году до 34 797 в июне 2026 года. Вместе с тем соотношение вакансий и резюме остаётся примерно одинаковым, что свидетельствует о сохранении относительного баланса между спросом и предложением на рынке труда.

Количество кандидатов на львовском рынке труда по состоянию на II квартал 2025

Источник: robota.ua

В целом рынок труда Львова сместился в сторону роста зарплат на фоне сокращения общего количества активных участников рынка. Работодатели повышают оплату труда, чтобы удерживать и привлекать специалистов в условиях дефицита кадров, а соискатели сталкиваются с более высокой конкуренцией за каждую позицию, особенно в IT и административных специальностях.

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