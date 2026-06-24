Средняя зарплата в Украине в июне 2026: актуальный уровень доходов

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по рынку труда, в частности robota.ua, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке труда Украины по состоянию на июнь 2026 года. Подробный анализ уровня заработных плат в июне 2026 года с актуальными данными по ключевым тенденциям читайте в этом материале.

Средняя зарплата в Украине

Средняя зарплата на украинском рынке труда по состоянию на июнь 2026

Источник: robota.ua

Рынок труда Украины в июне 2026 года функционирует в условиях продолжающейся войны, структурного дефицита кадров и постепенного, но неравномерного роста зарплат. Зарплаты в стране растут неравномерно: IT, оборонный сектор и квалифицированные рабочие специальности существенно тянут средний показатель вверх, тогда как массовые позиции в торговле и сервисе остаются значительно скромнее.

Для рядового украинца реальная картина выглядит так: если медиана вакансий составляет около 21–30 тыс. грн, то после уплаты налогов (18% НДФЛ + 5% военного сбора) на руки остаётся около 16–23 тыс. грн.

При этом разрыв между городами остаётся существенным: Киев со своими 34 000 грн медианы по вакансиям значительно опережает общеукраинский показатель, тогда как большинство областных центров держатся ниже среднего.

Спрос и предложение на рынке труда

Рынок труда Украины в июне 2026 года продолжает демонстрировать стабильный, но сдержанный рост зарплат. По данным robota.ua, медианная зарплата в Украине сейчас составляет:

27 336 грн по вакансиям (на основе 224 601 предложения);

25 907 грн по резюме (на основе 333 624 кандидатов).

Средняя зарплата на украинском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на июнь 2026

Источник: robota.ua

В летний сезон рынок традиционно демонстрирует повышенную активность работодателей в ряде отраслей, особенно в туризме, сельском хозяйстве и сервисе. Спрос со стороны работодателей остаётся стабильным, что формирует умеренно конкурентную среду.

Количество вакансий на украинском рынке труда по состоянию на июнь 2026

Источник: robota.ua

Количество кандидатов (333 624 резюме) свидетельствует о достаточно насыщенном рынке предложения труда. Соотношение вакансий и резюме указывает на умеренную конкуренцию среди соискателей, хотя в некоторых сферах, в частности IT и квалифицированных рабочих специальностей, дефицит кандидатов сохраняется.

Количество кандидатов на украинском рынке труда по состоянию на июнь 2026

Источник: robota.ua

Какие дополнительные бонусы и поощрения предлагают компании

Что предлагают компании помимо зарплаты

Источник: robota.ua

Среди наиболее популярных дополнительных условий, которые предлагают украинские работодатели сверх зарплаты:

Бонусы и премии — 65 253 вакансии (19,4%);

Бесплатное обучение — 52 882 вакансии (15,72%);

Скидки сотрудникам — 27 209 вакансий (8,09%);

Регулярный пересмотр зарплат — 25 336 вакансий (6,34%);

Офис с генератором — 20 977 вакансий (6,24%);

Медицинское страхование — 21 336 вакансий (6,34%).

Показательно, что офис с генератором входит в топ-5 преимуществ в целом по Украине, то есть каждый пятнадцатый работодатель считает это конкурентным преимуществом.

Наиболее популярные сферы деятельности в Украине по состоянию на июнь 2026

ТОП сфер деятельности в Украине по количеству вакансий

Источник: robota.ua

Среди вакансий в Украине структура выглядит следующим образом:

Государственный сектор — 34%;

Розничная торговля, ритейл — 25%;

Силы обороны Украины — 23%;

Промышленность и производство — 11%;

Оптовая торговля, дистрибуция, импорт-экспорт — 9%.

Структура вакансий отражает реалии военного времени: государственный сектор и силы обороны вместе формируют более половины всего спроса на рынке труда. Розничная торговля остаётся стабильным работодателем, тогда как промышленность и оптовая торговля формируют более скромный, но устойчивый спрос на специалистов.

ТОП сфер деятельности в Украине по количеству кандидатов

Источник: robota.ua

По резюме структура выглядит так:

Студенты и работа без опыта — 28%;

Административный персонал, водители, курьеры — 25%;

Торговля — 17%;

Продажи и клиент-менеджмент — 14%;

Логистика, таможня, склад — 14%.

Структура резюме отражает общеукраинские тренды: значительная часть соискателей сосредоточена на стартовых позициях и административных ролях, тогда как торговля и продажи остаются стабильно популярными направлениями среди кандидатов.

Таким образом, рынок труда Украины демонстрирует структурный дисбаланс: работодатели формируют спрос преимущественно в государственном секторе, обороне и торговле, тогда как кандидаты ориентируются на стартовые позиции, административные роли и сферу продаж. В результате госсектор и оборонные структуры сталкиваются с относительно меньшей конкуренцией за кандидата, тогда как в торговле и продажах предложение труда существенно превышает спрос.

Кого больше всего ищут и кому больше платят?

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных вакансий

Источник: robota.ua

Среди наиболее популярных вакансий в Украине традиционно лидируют военнослужащий (37 356 вакансий), продавец (22 207 вакансий), водитель (15 975 вакансий), работник склада (14 444 вакансии) и водитель корпоративного автомобиля (10 743 вакансии).

Профессии с наивысшей средней зарплатой в опубликованных вакансиях

Источник: robota.ua

Наиболее высокооплачиваемые предложения в Украине сосредоточены преимущественно в IT-секторе. Так, директор в IT-технологиях может рассчитывать на 165 000 грн в месяц, а старшему Full-Stack разработчику предлагают 142 500 грн. Чуть меньше предлагают старшему разработчику и руководителю отдела экспорта: 129 000 грн. А вот стюардессе и старшему PHP-разработчику предлагают по 125 000 грн в месяц.

Что предлагают кандидаты и сколько хотят получать

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных резюме

Источник: robota.ua

Предложение на рынке труда Украины выглядит следующим образом: значительная часть кандидатов ориентируется на офисные и дистанционные форматы работы:

продавец — 83 226 резюме;

менеджер по продажам — 61 597 резюме;

оператор колл-центра — 47 572 резюме;

оператор ввода данных — 40 965 резюме;

офис-менеджер — 39 553 резюме.

Именно поэтому наибольшая конкуренция среди кандидатов наблюдается в сферах копирайтинга, чат-поддержки и e-commerce.

Профессии с наивысшей средней зарплатой в опубликованных резюме

Источник: robota.ua

Что касается зарплатных ожиданий, наиболее высокие запросы формируют руководители IT-направлений: около 220 000 грн в месяц. Ведущие программисты вроде Kotlin-разработчиков просят 150 000 грн в месяц, а ведущий разработчик группы iOS — 130 000 грн в месяц.

Сравнение с июнем 2025 года

Основные изменения по сравнению с предыдущим годом

Рынок труда Украины в соответствующем периоде 2025 года демонстрировал следующую динамику по данным robota.ua:

медианная зарплата по вакансиям составляла 22 711 грн (на основе 342 570 предложений);

медианная зарплата по резюме — 21 631 грн (на основе 501 050 кандидатов).

Средняя зарплата на украинском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на II квартал 2025

Источник: robota.ua

Таким образом, медианная зарплата по вакансиям выросла с 22 500–23 000 грн до 27 336 грн — примерно на +19–21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост зарплатных ожиданий кандидатов также заметен: с 21 631 грн до 25 907 грн, то есть на +19,8%. Это соответствует общей тенденции роста номинальных зарплат в условиях инфляции и дефицита кадров.

Количество вакансий на украинском рынке труда по состоянию на II квартал 2025

Источник: robota.ua

Количество вакансий по Украине сократилось: с 342 570 в 2025 году до 224 601 в июне 2026 года — снижение примерно на -34,4%. Это свидетельствует о более осторожной кадровой политике работодателей на фоне экономической неопределённости, хотя сезонный фактор в июне частично сдерживает это сокращение.

Количество кандидатов на украинском рынке труда по состоянию на II квартал 2025

Источник: robota.ua

Количество кандидатов также упало: с 501 050 в 2025 году до 333 624 в июне 2026 года — примерно на -33,4%. Это может свидетельствовать о том, что часть соискателей уже трудоустроилась, а активность на рынке труда в летний период традиционно снижается.

В целом рынок труда Украины в июне 2026 года сместился в сторону роста зарплат на фоне сокращения количества вакансий и кандидатов. Работодатели повышают оплату труда, чтобы удерживать и привлекать специалистов в условиях дефицита кадров, а соискатели сталкиваются с более высокой конкуренцией за каждую позицию, особенно в административных специальностях и сфере продаж.

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