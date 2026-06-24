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Середня зарплата в Україні у червні 2026: актуальний рівень доходів
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел з ринку праці, зокрема robota.ua, щоб проілюструвати ситуацію на ринку праці України станом на червень 2026 року. Детальний аналіз рівня заробітних плат у червні 2026 року з актуальними даними по ключовим тенденціям читайте у цьому матеріалі.
- Середня зарплата в Україні
- Попит і пропозиція на ринку праці
- Які додаткові бонуси та заохочення пропонують компанії
- Найпопулярніші сфери діяльності в Україні станом на червень 2026
- Кого найбільше шукають і кому більше платять?
- Що пропонують кандидати та скільки хочуть отримувати
- Порівняння з червнем 2025 року
Середня зарплата в Україні
Ринок праці України у червні 2026 року функціонує в умовах тривалої війни, структурного дефіциту кадрів та поступового, але нерівномірного зростання зарплат. Зарплати у країні ростуть нерівномірно: IT, оборонний сектор та кваліфіковані робітничі спеціальності суттєво тягнуть середній показник угору, тоді як масові позиції в торгівлі та сервісі залишаються значно скромнішими.
Для пересічного українця реальна картина виглядає так: якщо медіана вакансій становить близько 21–30 тис. грн, то після сплати податків (18% ПДФО + 5% військового збору) на руки залишається близько 16–23 тис. грн.
При цьому розрив між містами залишається суттєвим: Київ зі своїми 34 000 грн медіани за вакансіями значно випереджає загальноукраїнський показник, тоді як більшість обласних центрів тримаються нижче середнього.
Попит і пропозиція на ринку праці
Ринок праці України у червні 2026 року продовжує демонструвати стабільне, але стримане зростання зарплат. За даними robota.ua, медіанна зарплата в Україні зараз становить:
- 27 336 грн за вакансіями (на основі 224 601 пропозицій);
- 25 907 грн за резюме (на основі 333 624 кандидатів).
У літній сезон ринок традиційно демонструє підвищену активність роботодавців у низці галузей, особливо в туризмі, сільському господарстві та сервісі. Попит з боку роботодавців залишається стабільним, що формує помірно конкурентне середовище.
Кількість кандидатів (333 624 резюме) свідчить про достатньо насичений ринок пропозиції праці. Співвідношення вакансій і резюме вказує на помірну конкуренцію серед шукачів, хоча у деяких сферах, зокрема IT та кваліфікованих робітничих спеціальностей, дефіцит кандидатів зберігається.
Які додаткові бонуси та заохочення пропонують компанії
Серед найпопулярніших додаткових умов, які пропонують українські роботодавці понад зарплату:
- Бонуси та премії — 65 253 вакансій (19,4%);
- Безкоштовне навчання — 52 882 вакансій (15,72%);
- Знижки співробітникам — 27 209 вакансій (8,09%);
- Регулярний перегляд зарплат — 25 336 вакансій (6,34%);
- Офіс з генератором — 20 977 вакансії (6,24%);
- Медичне страхування — 21 336 вакансій (6,34%).
Показово, що офіс з генератором входить до топ-5 переваг загалом по Україні, тобто кожен п'ятнадцятий роботодавець вважає це конкурентною перевагою.
Найпопулярніші сфери діяльності в Україні станом на червень 2026
Серед вакансій в Україні структура виглядає так:
- Державний сектор — 34%;
- Роздрібна торгівля, рітейл — 25%;
- Сили оборони України — 23%;
- Промисловість та виробництво — 11%;
- Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт-експорт — 9%.
Структура вакансій відображає реалії воєнного часу: державний сектор та сили оборони разом формують більше половини всього попиту на ринку праці. Роздрібна торгівля залишається стабільним роботодавцем, тоді як промисловість і оптова торгівля формують скромніший, але стійкий попит на фахівців.
По резюме структура виглядає так:
- Студенти та робота без досвіду — 28%;
- Адміністративний персонал, водії, кур'єри — 25%;
- Торгівля — 17%;
- Продажі та клієнт-менеджмент — 14%;
- Логістика, митниця, склад — 14%.
Структура резюме відображає загальноукраїнські тренди: значна частина шукачів зосереджена на стартових позиціях та адміністративних ролях, тоді як торгівля і продажі залишаються стабільно популярними напрямками серед кандидатів.
Таким чином, ринок праці України демонструє структурний дисбаланс: роботодавці формують попит переважно у державному секторі, обороні та торгівлі, тоді як кандидати орієнтуються на стартові позиції, адміністративні ролі та сферу продажів.
У результаті держсектор і оборонні структури стикаються з відносно меншою конкуренцією за кандидата, тоді як у торгівлі та продажах пропозиція праці суттєво перевищує попит.
Кого найбільше шукають і кому більше платять?
Серед найпопулярніших вакансій в Україні традиційно лідирують військовослужбовець (37 356 вакансій), продавець (22 207 вакансії), водій (15 975 вакансій), працівник складу (14 444 вакансії) та водій на авто фірми (10 743 вакансій).
Найбільш високооплачувані пропозиції в Україні зосереджені переважно в IT-секторі. Так, директор в ІТ-технологіях може розраховувати на 165 000 грн на місяць, а старшому Full-Stack розробнику пропонують 142 500 грн. Трохи менше пропонують старшому розробнику керівнику відділу експорту: 129 000 грн. А от стюардесі та старшому розробнику PHP пропонують по 125 000 грн на місяць.
Що пропонують кандидати та скільки хочуть отримувати
Пропозиція на ринку праці України виглядає наступним чином: значна частина кандидатів орієнтується на офісні та дистанційні формати роботи:
- продавець — 83 226 резюме;
- менеджер з продажу — 61 597 резюме;
- оператор колл-центру — 47 572 резюме;
- оператор введення даних — 40 965 резюме;
- офіс-менеджер — 39 553 резюме.
Саме тому найбільша конкуренція серед кандидатів спостерігається у сферах копірайтингу, чат-підтримки та e-commerce.
Щодо зарплатних очікувань, найвищі запити формують керівники IT-напрямків: близько 220 000 грн на місяць. Провідні програмісти на кшталт Kotlin-developer-ів просять 150 000 грн на місяць, а провідний розробник групи iOS — 130 000 грн на місяць.
Порівняння з червнем 2025 року
Основні зміни порівняно з попереднім роком
Ринок праці України у відповідному періоді 2025 року демонстрував таку динаміку за даними robota.ua:
- медіанна зарплата за вакансіями становила 22 711 грн (на основі 342 570 пропозицій);
- медіанна зарплата за резюме — 21 631 грн (на основі 501 050 кандидатів).
Таким чином, медіанна зарплата у вакансіях зросла з 22 500–23 000 грн до 27 336 грн — приблизно на +19-21% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зростання зарплатних очікувань кандидатів також помітне: з 21 631 грн до 25 907 грн, тобто на +19,8%. Це відповідає загальній тенденції зростання номінальних зарплат в умовах інфляції та дефіциту кадрів.
Кількість вакансій по Україні скоротилась: з 342 570 у 2025 році до 224 601 у червні 2026 року — зниження приблизно на -?%. Це свідчить про більш обережну кадрову політику роботодавців на фоні економічної невизначеності, хоча сезонний чинник у червні частково стримує це скорочення.
Кількість кандидатів також впала: з 501 050 у 2025 році до 333 624 у червні 2026 року — приблизно на -33,4%. Це може свідчити про те, що ринок праці став більш конкурентним, а кількість людей, які шукають роботу, поступово зростає.
Загалом ринок праці України у червні 2026 року змістився у бік зростання зарплат на фоні помірного скорочення кількості вакансій при зростанні кількості кандидатів. Роботодавці підвищують оплату праці, щоб утримувати та залучати фахівців в умовах дефіциту кадрів, а шукачі стикаються з вищою конкуренцією за кожну позицію, особливо в адміністративних спеціальностях та сфері продажів.
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