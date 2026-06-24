Середня зарплата в Україні у червні 2026: актуальний рівень доходів

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел з ринку праці , зокрема robota.ua, щоб проілюструвати ситуацію на ринку праці України станом на червень 2026 року. Детальний аналіз рівня заробітних плат у червні 2026 року з актуальними даними по ключовим тенденціям читайте у цьому матеріалі.

Середня зарплата в Україні

Середня зарплата на українському ринку праці станом на червень 2026

Джерело: robota.ua

Ринок праці України у червні 2026 року функціонує в умовах тривалої війни, структурного дефіциту кадрів та поступового, але нерівномірного зростання зарплат. Зарплати у країні ростуть нерівномірно: IT, оборонний сектор та кваліфіковані робітничі спеціальності суттєво тягнуть середній показник угору, тоді як масові позиції в торгівлі та сервісі залишаються значно скромнішими.

Для пересічного українця реальна картина виглядає так: якщо медіана вакансій становить близько 21–30 тис. грн, то після сплати податків (18% ПДФО + 5% військового збору) на руки залишається близько 16–23 тис. грн.

При цьому розрив між містами залишається суттєвим: Київ зі своїми 34 000 грн медіани за вакансіями значно випереджає загальноукраїнський показник, тоді як більшість обласних центрів тримаються нижче середнього.

Попит і пропозиція на ринку праці

Ринок праці України у червні 2026 року продовжує демонструвати стабільне, але стримане зростання зарплат. За даними robota.ua, медіанна зарплата в Україні зараз становить:

27 336 грн за вакансіями (на основі 224 601 пропозицій);

25 907 грн за резюме (на основі 333 624 кандидатів).

Середня зарплата на українському ринку праці за вакансіями та резюме станом на червень 2026

Джерело: robota.ua

У літній сезон ринок традиційно демонструє підвищену активність роботодавців у низці галузей, особливо в туризмі, сільському господарстві та сервісі. Попит з боку роботодавців залишається стабільним, що формує помірно конкурентне середовище.

Кількість вакансій на українському ринку праці станом на червень 2026

Джерело: robota.ua

Кількість кандидатів (333 624 резюме) свідчить про достатньо насичений ринок пропозиції праці. Співвідношення вакансій і резюме вказує на помірну конкуренцію серед шукачів, хоча у деяких сферах, зокрема IT та кваліфікованих робітничих спеціальностей, дефіцит кандидатів зберігається.

Кількість кандидатів на українському ринку праці станом на червень 2026

Джерело: robota.ua

Які додаткові бонуси та заохочення пропонують компанії

Що пропонують компанії крім зарплати

Джерело: robota.ua

Серед найпопулярніших додаткових умов, які пропонують українські роботодавці понад зарплату:

Бонуси та премії — 65 253 вакансій (19,4%);

Безкоштовне навчання — 52 882 вакансій (15,72%);

Знижки співробітникам — 27 209 вакансій (8,09%);

Регулярний перегляд зарплат — 25 336 вакансій (6,34%);

Офіс з генератором — 20 977 вакансії (6,24%);

Медичне страхування — 21 336 вакансій (6,34%).

Показово, що офіс з генератором входить до топ-5 переваг загалом по Україні, тобто кожен п'ятнадцятий роботодавець вважає це конкурентною перевагою.

Найпопулярніші сфери діяльності в Україні станом на червень 2026

ТОП сфер діяльності в Україні по кількості вакансій

Джерело: robota.ua

Серед вакансій в Україні структура виглядає так:

Державний сектор — 34%;

Роздрібна торгівля, рітейл — 25%;

Сили оборони України — 23%;

Промисловість та виробництво — 11%;

Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт-експорт — 9%.

Структура вакансій відображає реалії воєнного часу: державний сектор та сили оборони разом формують більше половини всього попиту на ринку праці. Роздрібна торгівля залишається стабільним роботодавцем, тоді як промисловість і оптова торгівля формують скромніший, але стійкий попит на фахівців.

ТОП сфер діяльності в Україні по кількості кандидатів

Джерело: robota.ua

По резюме структура виглядає так:

Студенти та робота без досвіду — 28%;

Адміністративний персонал, водії, кур'єри — 25%;

Торгівля — 17%;

Продажі та клієнт-менеджмент — 14%;

Логістика, митниця, склад — 14%.

Структура резюме відображає загальноукраїнські тренди: значна частина шукачів зосереджена на стартових позиціях та адміністративних ролях, тоді як торгівля і продажі залишаються стабільно популярними напрямками серед кандидатів.

Таким чином, ринок праці України демонструє структурний дисбаланс: роботодавці формують попит переважно у державному секторі, обороні та торгівлі, тоді як кандидати орієнтуються на стартові позиції, адміністративні ролі та сферу продажів.

У результаті держсектор і оборонні структури стикаються з відносно меншою конкуренцією за кандидата, тоді як у торгівлі та продажах пропозиція праці суттєво перевищує попит.

Кого найбільше шукають і кому більше платять?

Професії, які найчастіше зустрічаються серед опублікованих вакансій

Джерело: robota.ua

Серед найпопулярніших вакансій в Україні традиційно лідирують військовослужбовець (37 356 вакансій), продавець (22 207 вакансії), водій (15 975 вакансій), працівник складу (14 444 вакансії) та водій на авто фірми (10 743 вакансій).

Професії з найвищою середньою зарплатою в опублікованих вакансіях

Джерело: robota.ua

Найбільш високооплачувані пропозиції в Україні зосереджені переважно в IT-секторі. Так, директор в ІТ-технологіях може розраховувати на 165 000 грн на місяць, а старшому Full-Stack розробнику пропонують 142 500 грн. Трохи менше пропонують старшому розробнику керівнику відділу експорту: 129 000 грн. А от стюардесі та старшому розробнику PHP пропонують по 125 000 грн на місяць.

Що пропонують кандидати та скільки хочуть отримувати

Професії, які найчастіше зустрічаються серед опублікованих резюме

Джерело: robota.ua

Пропозиція на ринку праці України виглядає наступним чином: значна частина кандидатів орієнтується на офісні та дистанційні формати роботи:

продавець — 83 226 резюме;

менеджер з продажу — 61 597 резюме;

оператор колл-центру — 47 572 резюме;

оператор введення даних — 40 965 резюме;

офіс-менеджер — 39 553 резюме.

Саме тому найбільша конкуренція серед кандидатів спостерігається у сферах копірайтингу, чат-підтримки та e-commerce.

Професії з найвищою середньою зарплатою в опублікованих резюме

Джерело: robota.ua

Щодо зарплатних очікувань, найвищі запити формують керівники IT-напрямків: близько 220 000 грн на місяць. Провідні програмісти на кшталт Kotlin-developer-ів просять 150 000 грн на місяць, а провідний розробник групи iOS — 130 000 грн на місяць.

Порівняння з червнем 2025 року

Основні зміни порівняно з попереднім роком

Ринок праці України у відповідному періоді 2025 року демонстрував таку динаміку за даними robota.ua:

медіанна зарплата за вакансіями становила 22 711 грн (на основі 342 570 пропозицій);

медіанна зарплата за резюме — 21 631 грн (на основі 501 050 кандидатів).

Середня зарплата на українському ринку праці за вакансіями та резюме станом на II квартал 2025

Джерело: robota.ua

Таким чином, медіанна зарплата у вакансіях зросла з 22 500–23 000 грн до 27 336 грн — приблизно на +19-21% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зростання зарплатних очікувань кандидатів також помітне: з 21 631 грн до 25 907 грн, тобто на +19,8%. Це відповідає загальній тенденції зростання номінальних зарплат в умовах інфляції та дефіциту кадрів.

Кількість вакансій на українському ринку праці станом на II квартал 2025

Джерело: robota.ua

Кількість вакансій по Україні скоротилась: з 342 570 у 2025 році до 224 601 у червні 2026 року — зниження приблизно на -?%. Це свідчить про більш обережну кадрову політику роботодавців на фоні економічної невизначеності, хоча сезонний чинник у червні частково стримує це скорочення.

Кількість кандидатів на українському ринку праці станом на II квартал 2025

Джерело: robota.ua

Кількість кандидатів також впала: з 501 050 у 2025 році до 333 624 у червні 2026 року — приблизно на -33,4%. Це може свідчити про те, що ринок праці став більш конкурентним, а кількість людей, які шукають роботу, поступово зростає.

Загалом ринок праці України у червні 2026 року змістився у бік зростання зарплат на фоні помірного скорочення кількості вакансій при зростанні кількості кандидатів. Роботодавці підвищують оплату праці, щоб утримувати та залучати фахівців в умовах дефіциту кадрів, а шукачі стикаються з вищою конкуренцією за кожну позицію, особливо в адміністративних спеціальностях та сфері продажів.

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