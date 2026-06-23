Середня зарплата в Одесі у червні 2026: актуальний рівень доходів

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел з ринку праці , зокрема robota.ua, щоб проілюструвати ситуацію на ринку праці Одеси станом на червень 2026 року. Детальний аналіз рівня заробітних плат у червні 2026 року з актуальними даними по ключовим тенденціям читайте у цьому матеріалі.

Середня зарплата в Одесі

Середня зарплата на одеському ринку праці станом на червень 2026

Джерело: robota.ua

Одеса залишається одним із ключових економічних центрів півдня України, попри суттєвий вплив війни на портову інфраструктуру та логістичну галузь. Ринок праці міста демонструє поступове відновлення: роботодавці активізують найм, а зарплати стабільно зростають. Зарплати у місті ростуть нерівномірно: торгівля, логістика та сервіс формують основний масив вакансій, тоді як управлінські та технологічні позиції тягнуть середній показник угору.

Для пересічного одесита реальна картина виглядає так: якщо медіана вакансій становить близько 25–28 тис. грн, то після сплати податків (18% ПДФО + 5% військового збору) на руки залишається близько 19–22 тис. грн.

При цьому Одеса традиційно поступається Києву та наближається до показників Львова, однак має власну специфіку ринку праці, де значну роль відіграють сезонна зайнятість, туристична сфера та морські спеціальності.

Попит і пропозиція на ринку праці

Ринок праці Одеси у червні 2026 року продовжує демонструвати стабільне пожвавлення — місто поступово відновлює позиції третього за величиною економічного центру країни. За даними robota.ua, медіанна зарплата в Одесі зараз становить:

26 659 грн за вакансіями (на основі 14 800 пропозицій);

24 440 грн за резюме (на основі 42 020 кандидатів).

Середня зарплата на одеському ринку праці за вакансіями та резюме станом на червень 2026

Джерело: robota.ua

У літній сезон Одеса традиційно демонструє підвищену активність роботодавців, насамперед у туризмі, готельно-ресторанному бізнесі та торгівлі. Попит з боку роботодавців залишається стабільним, що формує помірно конкурентне середовище.

Кількість вакансій на одеському ринку праці станом на червень 2026

Джерело: robota.ua

Кількість кандидатів (42 020 резюме) свідчить про достатньо насичений ринок пропозиції праці. Співвідношення вакансій і резюме (приблизно 1 до 3) вказує на помірну конкуренцію серед шукачів, що є типовим показником для великих регіональних міст України у червні 2026 року.

Кількість кандидатів на одеському ринку праці станом на червень 2026

Джерело: robota.ua

Які додаткові бонуси та заохочення пропонують компанії

Що пропонують компанії крім зарплати

Джерело: robota.ua

Серед найпопулярніших додаткових умов, які пропонують одеські роботодавці понад зарплату:

Безкоштовне навчання — 3 131 вакансії (21,16%);

Бонуси та премії — 2 955 вакансії (19,97%);

Безкоштовні обіди — 1 432 вакансії (9,68%);

Медичне страхування — 1 375 вакансій (9,29%);

Знижки співробітникам — 1 173 вакансії (7,93%);

Регулярний перегляд зарплат — 1 114 вакансій (7,53%).

Показово, що на відміну від Києва чи Львова, де генератор в офісі входить до топ-переваг, одеські роботодавці роблять ставку на навчання та матеріальні бонуси. Втім, безпековий фактор нікуди не зник, і в портовому місті з активним логістичним та торговим сектором роботодавці конкурують за кадри насамперед через розвиток та фінансові стимули.

Найпопулярніші сфери діяльності в Одесі станом на червень 2026

ТОП сфер діяльності у м. Одеса по кількості вакансій

Джерело: robota.ua

Серед вакансій в Одесі структура виглядає так:

Роздрібна торгівля та рітейл — 24%;

Сили оборони України — 25%;

Державний сектор — 25%;

Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт та експорт — 13%;

Готелі, ресторани, розважальні комплекси — 12%.

Структура вакансій чітко відображає специфіку Одеси як портового та торгового міста: домінують державний сектор, оборонні структури та торгівля у різних форматах. Примітно, що оборонний сектор посідає друге місце, як відображення реалій воєнного часу, характерних для всієї України. Торгівля ж, як роздрібна, так і оптова з дистрибуцією, у сумі дає понад третину всіх вакансій, що підкреслює роль Одеси як ключового торгово-логістичного хабу півдня країни.

ТОП сфер діяльності у м. Одеса по кількості кандидатів

Джерело: robota.ua

По резюме структура демонструє типовий для великих міст дисбаланс:

Студенти та робота без досвіду — 27%;

Адміністративний персонал, водії, кур'єри — 26%;

Продажі та клієнт-менеджмент — 19%;

Торгівля — 16%;

Маркетинг, реклама та PR — 12%.

Тут помітно, що кандидати концентруються переважно у стартових та адміністративних ролях, саме там, де вакансій найменше. Натомість державний сектор і оборонні структури, які формують понад половину попиту роботодавців, майже не представлені у резюме. Маркетинг і PR мають відчутно більшу частку серед кандидатів (12%), ніж серед вакансій, що створює підвищену конкуренцію в цьому сегменті.

Таким чином, ринок праці Одеси демонструє подвійний дисбаланс: у державному та оборонному секторах спостерігається дефіцит охочих, а в торгівлі та адмінпосадах навпаки — надлишок кандидатів на обмежену кількість місць.

Кого найбільше шукають і кому більше платять?

Професії, які найчастіше зустрічаються серед опублікованих вакансій

Джерело: robota.ua

Серед найпопулярніших вакансій в Одесі традиційно лідирують: військовослужбовець (1 801 вакансія), продавець (1 153 вакансії), водій (820 вакансій), працівник складу (627 вакансій) та водій для корпоративного авто (532) відповідно до загальноукраїнської тенденції.

Професії з найвищою середньою зарплатою в опублікованих вакансіях

Джерело: robota.ua

Найбільш високооплачувані пропозиції в Одесі зосереджені в оборонному секторі та ІТ. Фахівці на кшталт старших стрільців, гранатометників, розвідників та стрільців-снайперів традиційно входять до числа найвисокооплачуваніших на одеському ринку праці. Їм пропонують близько 122 500 грн на місяць. Python-програміст може отримувати трохи більше — 127 237 грн на місяць.

Що пропонують кандидати та скільки хочуть отримувати

Професії, які найчастіше зустрічаються серед опублікованих резюме

Джерело: robota.ua

Пропозиція на ринку праці Одеси виглядає наступним чином: значна частина кандидатів орієнтується на «офісні» та дистанційні формати роботи:

менеджер з продажу;

оператор колл-центру;

оператор чату;

менеджер з продажу В2В;

оператор введення даних.

Професії з найвищою середньою зарплатою в опублікованих резюме

Джерело: robota.ua

Щодо зарплатних очікувань, найвищі запити формують фахівці керівної ланки, як-то заступник начальника виробництва: від 120 000 грн і вище на місяць залежно від спеціалізації та досвіду.

Порівняння з червнем 2025 року

Основні зміни порівняно з попереднім роком

Ринок праці Одеси у відповідному періоді 2025 року демонстрував таку динаміку за даними robota.ua:

медіанна зарплата за вакансіями становила близько 24 806 грн (на основі 16 298 пропозицій);

медіанна зарплата за резюме — близько 20 797 грн (на основі 42 450 кандидатів).

Середня зарплата на одеському ринку праці за вакансіями та резюме станом на II квартал 2025

Джерело: robota.ua

Таким чином, медіанна зарплата у вакансіях зросла з 24 806 грн до 26 659 грн — приблизно на +7,5%, а у резюме — з 20 797 грн до 24 440 грн, тобто на +17,5%. Зростання зарплатних очікувань кандидатів випереджає зростання пропонованих роботодавцями ставок, що свідчить про підвищення самооцінки фахівців та загальне зростання номінальних зарплат в умовах інфляції та дефіциту кадрів.

Кількість вакансій на одеському ринку праці станом на II квартал 2025

Джерело: robota.ua

Кількість вакансій скоротилась: з 16 298 у 2025 році до 14 800 у червні 2026 року — зниження приблизно на -9,2%. Це узгоджується із загальноукраїнською тенденцією більш обережного планування найму з боку роботодавців, хоча сезонний чинник у червні частково стримує це скорочення.

Кількість кандидатів на одеському ринку праці станом на II квартал 2025

Джерело: robota.ua

Кількість кандидатів практично не змінилась: 42 450 у 2025 році проти 42 020 у червні 2026 року — зниження менше ніж на -1%. Це свідчить про стабільність пропозиції праці в місті, попри тривалу війну та загальну міграційну нестабільність.

Загалом ринок праці Одеси змістився у бік зростання зарплат на фоні помірного скорочення кількості вакансій при майже незмінній кількості кандидатів. Роботодавці підвищують оплату праці, щоб утримувати та залучати фахівців в умовах дефіциту кадрів, а шукачі стикаються з вищою конкуренцією за кожну позицію, особливо в адміністративних спеціальностях та сфері продажів.

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