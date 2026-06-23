Середня зарплата в Києві у червні 2026: актуальний рівень доходів

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел з ринку праці, зокрема robota.ua, щоб проілюструвати ситуацію на ринку праці Києва станом на червень 2026 року. Детальний аналіз рівня заробітних плат у червні 2026 року з актуальними даними по ключовим тенденціям читайте у цьому матеріалі.

Середня зарплата в Києві

Середня зарплата на київському ринку праці станом на червень 2026

Джерело: robota.ua

Зарплати в місті ростуть нерівномірно. IT-спеціалісти, фінансисти та топ-менеджери суттєво тягнуть середній показник вгору, тоді як масові спеціальності у торгівлі та послугах залишаються значно скромнішими.

Для пересічного киянина реальна картина виглядає так, що якщо медіана вакансій 30–39 тис. грн, то після сплати податків (18% ПДФО + 5% військового збору) на руки залишається близько 23–26 тис. грн.

При цьому Київ залишається беззаперечним лідером за рівнем зарплат серед усіх регіонів України. Різниця з середньоукраїнським показником за вакансіями становить близько 20–25%, що і надалі стимулює внутрішню міграцію спеціалістів до столиці.

Попит і пропозиція на ринку праці

Ринок праці Києва у червні 2026 року продовжує демонструвати стійке зростання зарплат — попри тривалу війну, столиця залишається головним економічним магнітом країни з найвищим рівнем оплати праці. За даними robota.ua, медіанна зарплата у Києві зараз становить:

35 215 грн за вакансіями (на основі понад 74 тис. пропозицій);

30 664 грн за резюме (на основі понад 410 тис. кандидатів).

Середня зарплата на київському ринку праці за вакансіями та резюме станом на червень 2026

Джерело: robota.ua

Медіанна зарплата у вакансіях у Києві сягнула 35 215 грн на основі понад 74 тис. пропозицій. Збільшення кількості вакансій може свідчити як про сезонне пожвавлення ринку, так і про дефіцит кадрів у низці сфер, через що роботодавці змушені активніше конкурувати за працівників.

Кількість вакансій на київському ринку праці станом на червень 2026

Джерело: robota.ua

Водночас кількість кандидатів у червні залишається на рівні попереднього місяця, хоча рівень зарплат у резюме також залишається високим — медіана становить 30 867 грн на основі понад 160 тис. кандидатів. У теплий сезон традиційно зменшується активність на ринку праці: частина людей відкладає зміну роботи, переходить до сезонної зайнятості або бере паузу у пошуку.

Кількість кандидатів на київському ринку праці станом на червень 2026

Джерело: robota.ua

У результаті ринок поступово зміщується у бік роботодавця, який змушений боротися за меншу кількість доступних кандидатів.

Які додаткові бонуси та заохочення пропонують компанії

Що пропонують компанії крім зарплати

Джерело: robota.ua

Серед найпопулярніших додаткових умов, які пропонують київські роботодавці понад зарплату:

Бонуси та премії — 17 591 вакансій (24,46%);

Безкоштовне навчання — 13 836 вакансій (18,45%);

Офіс біля метро — 7 841 вакансій (10,38%);

Регулярний перегляд зарплат — 7 785 вакансій (9,62%);

Офіс з генератором — 7 100 вакансій (9,62%);

Знижки співробітникам — 7 100 вакансій (9,47%).

Показово, що наявність генератора в офісі залишається суттєвим аргументом для кандидатів. Кожен десятий роботодавець у Києві вважає це конкурентною перевагою — прямий відгук на безпековий фактор та перебої з електроенергією, які вплинули на переваги шукачів роботи.

Найпопулярніші сфери діяльності у Києві станом на червень 2026

ТОП сфер діяльності у м. Київ по кількості вакансій

Джерело: robota.ua

Серед вакансій у Києві структура виглядає так:

Роздрібна торгівля, ритейл — 35%;

Сили оборони України — 25%;

Промисловість та виробництво — 12%;

Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт та експорт — 12%;

Державний сектор — 16%.

Це свідчить про те, що роботодавці найбільше орієнтуються на масовий найм у стартових та сервісних ролях, а також на продажі як ключовий драйвер бізнесу. IT та маркетинг залишаються стабільними, але не домінують у структурі вакансій.

ТОП сфер діяльності у м. Київ по кількості кандидатів

Джерело: robota.ua

А от по резюме структура виглядає так:

Студенти та робота без досвіду — 31%;

Адміністративний персонал, водії, кур'єри — 24%;

Продажі та клієнт-менеджмент — 15%;

IT сектор — 15%;

Маркетинг, реклама та PR — 14%.

Значна частина кандидатів зосереджена в адміністративному та сервісному сегменті, а також серед тих, хто шукає стартову роботу без досвіду. IT і маркетинг мають відносно більшу частку серед кандидатів, ніж серед вакансій, що підсилює конкуренцію в цих сферах.

Таким чином, роботодавці активно створюють попит у продажах, сервісі та початкових позиціях, тоді як кандидати частіше концентруються у більш «офісних» та стабільних напрямках або шукають перший досвід. Через це спостерігається дисбаланс, де у частині сервісних і продажних ролей — дефіцит кадрів, а в адміністративних та частково IT і маркетингу — висока конкуренція серед кандидатів.

Кого найбільше шукають і кому більше платять?

Професії, які найчастіше зустрічаються серед опублікованих вакансій

Джерело: robota.ua

Станом на червень 2026 року найбільше вакансій пропонують на посаду військовослужбовців — 7 405 пропозицій. Далі чимало компаній запрошують на посаду директора (2 413 вакансій), працівника складу (2 113 вакансій) та водіїв (2 086 пропозицій).

Професії з найвищою середньою зарплатою в опублікованих вакансіях

Джерело: robota.ua

Найбільш високооплачувані пропозиції зустрічаються на вакансіях директор в ІТ-технологіях (165 000 грн) та юристів з інтелектуальної власності (по 161 тис. грн на місяць). Трохи менше збираються платити представникам IT-сектора:

Sales team leader — 150 000 грн;

фінансовий директор — 133 110 грн.

Також досить високу начальнику відділу зовнішньоекономічної діяльності — 129 грн на місяць.

Що пропонують кандидати та скільки хочуть отримувати

Професії, які найчастіше зустрічаються серед опублікованих резюме

Джерело: robota.ua

Пропозиція на ринку праці у Києві виглядає таким чином, що значна кількість кандидатів шукають «офісні» професії:

менеджер з продажів — 20 601 резюме;

оператор колл-центру — 19 214 резюме;

оператор чату — 16 978 резюме;

оператор введення даних — 15 704 резюме.

Професії з найвищою середньою зарплатою в опублікованих резюме

Джерело: robota.ua

Щодо оплати праці, найбільше наразі просять:

Провідні розробники групи iOS — 160 000 грн;

Старший розробник ERP — 160 000 грн;

Kotlin Developer — 150 000 грн;

Старший iOS розробник — 140 000 грн;

Директор в ІТ-технологіях — 120 000 грн.

Порівняння з червнем 2025 року

Основні зміни порівняно з попереднім роком

Ринок праці Києва у відповідному періоді 2025 року демонстрував наступну динаміку:

28 202 грн за вакансіями (на основі понад 114 тис. пропозицій);

27 150 грн за резюме (на основі понад 236 тис. кандидатів).

Середня зарплата на київському ринку праці за вакансіями та резюме станом на II квартал 2025

Джерело: robota.ua

Кількість вакансій у Києві суттєво скоротилась: з 114 тис. у 2025 році до 74 тис. у 2026 році, що відповідає зменшенню приблизно на 35%. Це може свідчити про зниження ділової активності в столиці, скорочення штату компаній або перенесення бізнесу до інших регіонів країни.

Кількість вакансій на київському ринку праці станом на II квартал 2025

Джерело: robota.ua

Кількість кандидатів при цьому впала. У Києві показник знизився з 236 тис. у 2025 році до 160 тис. у 2026 році — приблизно -32,2%. Це може вказувати на те, що ринок праці став менш конкурентним з боку пошукачів: частина людей вже працевлаштована, частина перейшла до сезонної зайнятості або тимчасово відклала активний пошук роботи у літній період.

Кількість кандидатів на київському ринку праці станом на II квартал 2025

Джерело: robota.ua

Загалом ринок праці змістився у бік більшої конкуренції серед кандидатів на фоні зростання зарплат і помірного скорочення кількості вакансій. Це формує ситуацію, де роботодавці підвищують оплату праці, щоб утримувати та залучати фахівців, а шукачі роботи стикаються з вищою конкуренцією за кожну позицію.

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