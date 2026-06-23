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Середня зарплата в Києві у червні 2026: актуальний рівень доходів
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел з ринку праці, зокрема robota.ua, щоб проілюструвати ситуацію на ринку праці Києва станом на червень 2026 року. Детальний аналіз рівня заробітних плат у червні 2026 року з актуальними даними по ключовим тенденціям читайте у цьому матеріалі.
- Середня зарплата в Києві
- Попит і пропозиція на ринку праці
- Які додаткові бонуси та заохочення пропонують компанії
- Найпопулярніші сфери діяльності у Києві станом на червень 2026
- Кого найбільше шукають і кому більше платять?
- Що пропонують кандидати та скільки хочуть отримувати
- Порівняння з червнем 2025 року
Середня зарплата в Києві
Зарплати в місті ростуть нерівномірно. IT-спеціалісти, фінансисти та топ-менеджери суттєво тягнуть середній показник вгору, тоді як масові спеціальності у торгівлі та послугах залишаються значно скромнішими.
Для пересічного киянина реальна картина виглядає так, що якщо медіана вакансій 30–39 тис. грн, то після сплати податків (18% ПДФО + 5% військового збору) на руки залишається близько 23–26 тис. грн.
При цьому Київ залишається беззаперечним лідером за рівнем зарплат серед усіх регіонів України. Різниця з середньоукраїнським показником за вакансіями становить близько 20–25%, що і надалі стимулює внутрішню міграцію спеціалістів до столиці.
Попит і пропозиція на ринку праці
Ринок праці Києва у червні 2026 року продовжує демонструвати стійке зростання зарплат — попри тривалу війну, столиця залишається головним економічним магнітом країни з найвищим рівнем оплати праці. За даними robota.ua, медіанна зарплата у Києві зараз становить:
- 35 215 грн за вакансіями (на основі понад 74 тис. пропозицій);
- 30 664 грн за резюме (на основі понад 410 тис. кандидатів).
Медіанна зарплата у вакансіях у Києві сягнула 35 215 грн на основі понад 74 тис. пропозицій. Збільшення кількості вакансій може свідчити як про сезонне пожвавлення ринку, так і про дефіцит кадрів у низці сфер, через що роботодавці змушені активніше конкурувати за працівників.
Водночас кількість кандидатів у червні залишається на рівні попереднього місяця, хоча рівень зарплат у резюме також залишається високим — медіана становить 30 867 грн на основі понад 160 тис. кандидатів. У теплий сезон традиційно зменшується активність на ринку праці: частина людей відкладає зміну роботи, переходить до сезонної зайнятості або бере паузу у пошуку.
У результаті ринок поступово зміщується у бік роботодавця, який змушений боротися за меншу кількість доступних кандидатів.
Які додаткові бонуси та заохочення пропонують компанії
Серед найпопулярніших додаткових умов, які пропонують київські роботодавці понад зарплату:
- Бонуси та премії — 17 591 вакансій (24,46%);
- Безкоштовне навчання — 13 836 вакансій (18,45%);
- Офіс біля метро — 7 841 вакансій (10,38%);
- Регулярний перегляд зарплат — 7 785 вакансій (9,62%);
- Офіс з генератором — 7 100 вакансій (9,62%);
- Знижки співробітникам — 7 100 вакансій (9,47%).
Показово, що наявність генератора в офісі залишається суттєвим аргументом для кандидатів. Кожен десятий роботодавець у Києві вважає це конкурентною перевагою — прямий відгук на безпековий фактор та перебої з електроенергією, які вплинули на переваги шукачів роботи.
Найпопулярніші сфери діяльності у Києві станом на червень 2026
Серед вакансій у Києві структура виглядає так:
- Роздрібна торгівля, ритейл — 35%;
- Сили оборони України — 25%;
- Промисловість та виробництво — 12%;
- Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт та експорт — 12%;
- Державний сектор — 16%.
Це свідчить про те, що роботодавці найбільше орієнтуються на масовий найм у стартових та сервісних ролях, а також на продажі як ключовий драйвер бізнесу. IT та маркетинг залишаються стабільними, але не домінують у структурі вакансій.
А от по резюме структура виглядає так:
- Студенти та робота без досвіду — 31%;
- Адміністративний персонал, водії, кур'єри — 24%;
- Продажі та клієнт-менеджмент — 15%;
- IT сектор — 15%;
- Маркетинг, реклама та PR — 14%.
Значна частина кандидатів зосереджена в адміністративному та сервісному сегменті, а також серед тих, хто шукає стартову роботу без досвіду. IT і маркетинг мають відносно більшу частку серед кандидатів, ніж серед вакансій, що підсилює конкуренцію в цих сферах.
Таким чином, роботодавці активно створюють попит у продажах, сервісі та початкових позиціях, тоді як кандидати частіше концентруються у більш «офісних» та стабільних напрямках або шукають перший досвід. Через це спостерігається дисбаланс, де у частині сервісних і продажних ролей — дефіцит кадрів, а в адміністративних та частково IT і маркетингу — висока конкуренція серед кандидатів.
Кого найбільше шукають і кому більше платять?
Станом на червень 2026 року найбільше вакансій пропонують на посаду військовослужбовців — 7 405 пропозицій. Далі чимало компаній запрошують на посаду директора (2 413 вакансій), працівника складу (2 113 вакансій) та водіїв (2 086 пропозицій).
Найбільш високооплачувані пропозиції зустрічаються на вакансіях директор в ІТ-технологіях (165 000 грн) та юристів з інтелектуальної власності (по 161 тис. грн на місяць). Трохи менше збираються платити представникам IT-сектора:
- Sales team leader — 150 000 грн;
- фінансовий директор — 133 110 грн.
Також досить високу начальнику відділу зовнішньоекономічної діяльності — 129 грн на місяць.
Що пропонують кандидати та скільки хочуть отримувати
Пропозиція на ринку праці у Києві виглядає таким чином, що значна кількість кандидатів шукають «офісні» професії:
- менеджер з продажів — 20 601 резюме;
- оператор колл-центру — 19 214 резюме;
- оператор чату — 16 978 резюме;
- оператор введення даних — 15 704 резюме.
Щодо оплати праці, найбільше наразі просять:
- Провідні розробники групи iOS — 160 000 грн;
- Старший розробник ERP — 160 000 грн;
- Kotlin Developer — 150 000 грн;
- Старший iOS розробник — 140 000 грн;
- Директор в ІТ-технологіях — 120 000 грн.
Порівняння з червнем 2025 року
Основні зміни порівняно з попереднім роком
Ринок праці Києва у відповідному періоді 2025 року демонстрував наступну динаміку:
- 28 202 грн за вакансіями (на основі понад 114 тис. пропозицій);
- 27 150 грн за резюме (на основі понад 236 тис. кандидатів).
Кількість вакансій у Києві суттєво скоротилась: з 114 тис. у 2025 році до 74 тис. у 2026 році, що відповідає зменшенню приблизно на 35%. Це може свідчити про зниження ділової активності в столиці, скорочення штату компаній або перенесення бізнесу до інших регіонів країни.
Кількість кандидатів при цьому впала. У Києві показник знизився з 236 тис. у 2025 році до 160 тис. у 2026 році — приблизно -32,2%. Це може вказувати на те, що ринок праці став менш конкурентним з боку пошукачів: частина людей вже працевлаштована, частина перейшла до сезонної зайнятості або тимчасово відклала активний пошук роботи у літній період.
Загалом ринок праці змістився у бік більшої конкуренції серед кандидатів на фоні зростання зарплат і помірного скорочення кількості вакансій. Це формує ситуацію, де роботодавці підвищують оплату праці, щоб утримувати та залучати фахівців, а шукачі роботи стикаються з вищою конкуренцією за кожну позицію.
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