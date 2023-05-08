Китайский космический аппарат вернулся на Землю

Китайский экспериментальный космический аппарат многоразового использования вернулся на Землю по завершении 276-дневного пребывания на орбите.

Об этом сообщает ChinaDaily.

Космический корабль был запущен 5 августа 2022 года. Его задачей было проверить технологии многоразового использования и технологии обслуживания на орбите.

Китай уже во второй раз обнародовал информацию об экспериментальном космическом корабле многоразового использования. Предварительное орбитальное испытание прошло в сентябре 2020 года, когда аппарат пробыл на орбите менее двух суток.

По мнению экспертов, многоразовые космические корабли будут иметь широкий спектр применения, например для проведения космических экскурсий для гражданских лиц, транспортировки астронавтов, пополнения запасов на космических станциях и выведения спутников на орбиту с меньшими затратами.

Напомним, в 2030 году Китай планирует изменить орбиту астероида, и для этого впервые будет проведено демонстрационное испытание защиты от околоземных объектов. По планам, отклонение орбиты астероида произойдет между 2030 и 2035 годами, и ученые надеются, что будут иметь возможность контролировать его орбиту до 2045 года.