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Наука
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Китайський космічний апарат повернувся на Землю

земля
Фото: Pixabay

Китайський експериментальний космічний апарат багаторазового використання повернувся на Землю після завершення 276-денної перебування на орбіті.

Про це повідомляє ChinaDaily.

Космічний корабель був запущений 5 серпня 2022 року. Його завданням було перевірити технології багаторазового використання та технології обслуговування на орбіті.

Китай вже в другий раз оприлюднив про експериментальний космічний корабель багаторазового використання. Попереднє орбітальне випробування відбулося у вересні 2020 року, коли апарат пробув на орбіті менше двох діб.

На думку експертів, багаторазові космічні кораблі матимуть широкий спектр застосування, наприклад, для проведення космічних екскурсій для цивільних осіб, транспортування астронавтів, поповнення запасів на космічних станціях і виведення супутників на орбіту з меншими витратами.

Нагадаємо, в 2030 році Китай планує змінити орбіту астероїду, й для цього вперше буде проведено демонстраційне випробування захисту від навколоземних об’єктів. За планами, відхилення орбіти астероїду станеться між 2030 і 2035 роками, й вчені сподіваються, що матимуть можливість контролювати його орбіту до 2045 року.

Автор:
Михайло Шилін