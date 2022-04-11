NASA отложило испытание Artemis 1 Moon

Агентство NASA перенесло с 9 на 14 апреля финальное испытание своей системы космического запуска Artemis 1 Moon.

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Как сообщает engadget, запуск отложили из-за того, что NASA столкнулось с проблемой, которая возникла с гелиевым обратным клапаном, предназначенным для предотвращения выхода газа из мобильной пусковой платформой SLS.

В результате ракету не удавалось безопасно заправить ракету топливом. Теперь заправка планируется 14 апреля.

Миссия Artemis 1 должна отправить беспилотную капсулу Orion в полет вокруг Луны. Это будет сделано, чтобы изучить, как такой полет повлияет на астронавтов-людей.

Агентство не назначит дату старта миссии, пока не завершит генеральную репетицию. Если на этой неделе не произойдет дальнейших неудач, то Artemis 1 может стартовать уже в июне 2022 года.

Цель программы заключается в организации научных исследований и поиске экономических выгод от использования Луны. Речь идет о превращении спутника в площадку для дальнейшего исследования Марса.

Напомним, Государственное космическое агентство Украины также присоединилось к соглашению в рамках программы NASA "Артемида" (Artemis) о принципах исследования Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях.

В NASA также собираются обеспечить быструю доставку космонавтов на Луну и их длительное пребывание на спутнике. Планируется, что миссия продлится до 2028 года.