NASA відклало випробування Artemis 1 Moon

Агентство NASA перенесло з 9 на 14 квітня фінальне випробування системи космічного запуску Artemis 1 Moon.

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Як повідомляє engadget, запуск відклали через те, що NASA зіткнулося з проблемою, що виникла з гелієвим зворотним клапаном, призначеним для запобігання виходу газу з мобільної пускової платформи SLS.

Внаслідок цього ракету не вдавалося безпечно заправити ракету паливом. Наразі заправка планується 14 квітня.

Місія Artemis 1 має відправити безпілотну капсулу Orion у політ навколо Місяця. Це буде зроблено, щоб вивчити, як такий політ вплине на астронавтів-людей.

Агентство не призначить дату старту місії, доки завершить генеральну репетицію. Якщо цього тижня не станеться подальших невдач, Artemis 1 може стартувати вже в червні 2022 року.

Мета програми полягає в організації наукових досліджень та пошуку економічних вигод від використання Місяця. Йдеться про перетворення супутника на майданчик для подальшого дослідження Марса.

Нагадаємо, Державне космічне агентство України також приєдналося до угоди в рамках програми NASA "Артеміда" (Artemis) про принципи дослідження Місяця, Марсу, комет та астероїдів у мирних цілях.

У NASA також збираються забезпечити швидку доставку космонавтів на Місяць та їхнє тривале перебування на супутнику. Планується, що місія триватиме до 2028 року.