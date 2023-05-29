ОАЭ планируют запустить станцию для исследования астероидов: какова ее цель

Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов планирует запустить автоматическую межпланетную станцию MBR Explorer к главному поясу астероидов, расположенному между орбитами Марса и Юпитера. Ожидается, что проект смогут реализовать до марта 2028 года.

Об этом сообщила пресс-служба агентства в Twitter.

Зонд начнет свой путь продолжительностью семь лет по пояс астероидов для исследования семи из них.

"Во время путешествия космический корабль выполнит серию близких пролетов, чтобы произвести уникальные наблюдения семи астероидов главного пояса", - уточняют в агентстве.

Ученые выделили несколько основных целей миссии:

Оценка возможности добывать сырье на астероидах для поддержки в будущем длительных пилотируемых миссий; Исследование параметров астероидов головного пояса, в том числе их происхождения; Формирование и эволюция, а также расширение знаний о том, как формировалась солнечная система.

По данным ведомства, зонд будет совершать пролеты над семью астероидами на расстоянии до 150 км от них.

Напомним, недавно миссия ОАЭ Hope Mars сфотографировала один из спутников Красной планеты Деймос с расстояния в 100 км.