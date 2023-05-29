ОАЕ планують запустити станцію для дослідження астероїдів: яка її мета

Космічне агентство Об'єднаних Арабських Еміратів планує запустити автоматичну міжпланетну станцію MBR Explorer до головного поясу астероїдів між орбітами Марса і Юпітера. Очікується, що проєкт зможуть реалізувати до березня 2028 року.

Про це повідомила пресслужба агентства в Twitter.

Зонд почне свій шлях тривалістю сім років до поясу астероїдів для дослідження семи з них.

"Під час подорожі космічний корабель виконає серію близьких прольотів, щоб зробити унікальні спостереження семи астероїдів головного поясу", - уточнюють в агентстві.

Науковці виділили декілька основних цілей місії:

Оцінка можливості добувати сировину на астероїдах для підтримки в майбутньому тривалих пілотованих місій; Вивчення властивостей астероїдів головного поясу, у тому числі їх походження; Формування та еволюція, а також розширення знань про те, як формувалася сонячна система.

За даними відомства, зонд здійснюватиме прольоти над сімома астероїдами на відстані до 150 км від них.

Нагадаємо, нещодавно місія ОАЕ Hope Mars сфотографувала один із супутників Червоної планети, Деймос, із відстані у 100 км.