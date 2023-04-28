Японская Ispace потеряла половину стоимости после неудачной посадки ее модуля на Луну

Акции токийской компании Ispace Inc. падают третий день подряд после неудачной посадки ее модуля на Луну, что привело к потере около 600 миллионов долларов или почти половины стоимости компании.

Об этом сообщает Bloomberg.

28 апреля акции компании упали на 16%. Ранее на этой неделе компания потеряла связь со своим направляющимся к Луне посадочным аппаратом и заявила, что он, вероятно, разбился на поверхности.

Падение акций является разворотом от оживления, которое подняло стартап до отметки в 1,3 миллиарда долларов через несколько дней после его первоначального публичного размещения в начале этого месяца.

В декабре Ispace запустила спусковой аппарат Hakuto-R Mission 1 с несколькими полезными грузами с целью стать первым коммерческим космическим аппаратом, совершившим посадку на поверхность Луны. Но посадка не состоялась, как было запланировано.

Инженеры компании подтвердили, что посадочный модуль находился в вертикальном положении на приближении к Луне перед потерей контакта. По словам инженеров, в последние моменты спуска посадочный модуль резко ускорился.

Ispace сотрудничает с американской Лабораторией Чарльза Старка Дрейпера, имеющей контракт с НАСА на сумму 73 миллиона долларов на доставку на Луну в 2025 году набора полезного груза агентства, являющегося небольшой частью программы НАСА "Артемида", направленной на возвращение астронавтов на Луну.

Напомним, ранее вертолет NASA Ingenuity Mars Helicopter совершил 50-й полет на Марсе, преодолев расстояние 322,2 метра за 145,7 секунды, установив новый рекорд.