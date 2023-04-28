Японська Ispace втратила половину вартості після невдалої посадки її модуля на Місяць

Акції токійської компанії Ispace Inc. падають третій день поспіль після невдалої посадки її модуля на Місяць, що призвело до втрати близько 600 мільйонів доларів, або майже половини вартості компанії.

Про це повідомляє Bloomberg.

28 квітня акції компанії впали на 16%. Раніше цього тижня компанія втратила зв'язок зі своїм посадковим апаратом, що прямував на Місяць, і заявила, що він, ймовірно, розбився на поверхні.

Падіння акцій є розворотом від пожвавлення, яке підняло стартап до оцінки в 1,3 мільярда доларів через кілька днів після його первинного публічного розміщення на початку цього місяця.

У грудні Ispace запустила спусковий апарат Hakuto-R Mission 1 з кількома корисними вантажами з метою стати першим комерційним космічним апаратом, який здійснив посадку на поверхню Місяця. Але посадка не відбулася, як було заплановано.

Інженери компанії підтвердили, що посадковий модуль перебував у вертикальному положенні на останньому наближенні до поверхні Місяця перед втратою контакту. За словами інженерів, в останні моменти спуску посадковий модуль різко прискорився.

Ispace співпрацює з американською Лабораторією Чарльза Старка Дрейпера, яка має контракт з НАСА на суму 73 мільйони доларів на доставку на Місяць у 2025 році набору корисного навантаження агентства, що є невеликою частиною програми НАСА "Артеміда", спрямованої на повернення астронавтів на Місяць.

Нагадаємо, раніше гвинтокрил NASA Ingenuity Mars Helicopter здійснив 50-й політ на Марсі, подолавши відстань 322,2 метри за 145,7 секунди, встановивши новий рекорд.