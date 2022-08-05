Южная Корея запустила свой первый лунный орбитальный аппарат

Южная Корея 4 августа начала свою первую миссию на Луну, когда ее лунный орбитальный аппарат взлетел со станции во Флориде на борту ракеты SpaceX. Об этом стало известно на следующий день, 5 августа, сообщает ABC News.

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Разработанный Корейским аэрокосмическим научно-исследовательским институтом (KARI) орбитальный аппарат Danuri , обозначающий "наслаждайся луной", успешно отделился от ракеты Falcon 9.

Ожидается, что он выйдет на орбиту Луны в декабре, перед началом годичной миссии. Danuri будет искать возможные места посадки для будущих миссий, проводить научные исследования лунной среды и тестировать космические интернет технологии.

Это второй шаг Южной Кореи на пути к освоению космоса за последние шесть недель. В июне страна впервые успешно запустила пакет спутников на орбиту вокруг Земли с помощью собственной ракеты. Первая попытка минувшей осенью провалилась: тестовый спутник не вышел на орбиту.

Если Danuri достигнет цели , Южная Корея станет седьмым исследователем Луны в мире и четвертым в Азии после Китая, Японии и Индии.

Ранее сообщалось, что Федеральное авиационное управление США заявило, что компания Илона Маска SpaceX больше не имеет экологических препятствий для запуска ракеты Starship на Марс из Техаса.

SpaceX должен принять более 75 мер, чтобы минимизировать влияние на окружающую среду, когда начнутся полеты Starship – космического корабля, центрального в мечтах Илона Маска колонизировать Марс.

В свою очередь, NASA намерено использовать его для высадки астронавтов космического агентства на Луну, запланированного не ранее 2025 года.