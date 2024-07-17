Академия наук высшей школы призвала Зеленского ветировать закон об отмене перехода на летнее время

Академия наук высшей школы обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом наложить вето на закон об отмене перехода на летнее время, принятый Верховной Радой 16 июля.

Об этом сообщает издание "Новинарня".

Свет будет тратиться напрасно

По словам президента учреждения Александра Наконечного, при таких условиях свет в утренние часы будет тратиться напрасно. Он объясняет это тем, что в конце июня в Киеве отныне будет светать уже в 3 утра, а вместо этого смеркаться в 20 вечера (сейчас – в 4 и в 21 соответственно).

"Это ощутимо увеличит расходы учреждений, предприятий и домохозяйств на электрическое освещение в вечерние часы весной, летом и осенью, что будет иметь особенно ощутимый эффект в условиях постоянных отключений электроэнергии, вызванных разрушениями энергетической инфраструктуры", — говорится в заявлении.

Никакого негативного влияния на здоровье человека – нет

Кроме того, ученые Академии заявляют, что на сегодняшний день нет авторитетных признанных мировым научным сообществом исследований, свидетельствующих о серьезном негативном влиянии сезонного перевода часов на физиологическое и психологическое состояние человека.

"И это вполне понятно, ведь десятки миллионов людей, регулярно путешествуя по всему миру, меняют часовые зоны не дважды в год, а значительно чаще, и не на один час, а на больший временной интервал. Это действительно приводит к определенному временному дискомфорту, но не тянет длительных негативных последствий и вовсе не является основанием для отказа от путешествий за пределы своей часовой зоны", — заявляют ученые.

В Академии также напомнили, что идею сезонной смены времени впервые высказал в 1784 году американский ученый и политический деятель Бенджамен Франклин. Практическое претворение этой идеи в жизнь в разных странах началось с начала XX века. Летнее время на территории УНР впервые было установлено с 14 апреля по 14 сентября 1919 года. Это было сделано для того, чтобы более полноценно использовать для нужд человека световое время в летние месяцы.

Сегодня же, как отмечают ученые, несмотря на введение энергосберегающих ламп, вопрос уменьшения энергетических затрат на освещение остается актуальным, что зафиксировано, в частности, и рекомендациями Европейской экономической комиссии ООН.

Часовые стрелки продолжают переводить ведущие государства мира

Согласно заявлению ученых Академии наук, сейчас ведущие государства мира продолжают практиковать перевод часовых стрелок на час в летние месяцы. Так поступают во многих штатах США, провинциях Канады, Великобритании и всех без исключения государствах ЕС (несмотря на то, что в ЕС с 2021 года вопрос введения летнего времени является уже компетенцией не Брюсселя, а национальных правительств). Однако отказались от использования летнего времени такие недемократические государства, как Россия, Беларусь и Китай.

"Таким образом, с принятием законопроекта №4201, Украина отошла от практики вычисления времени, общепринятой для стран ЕС и других государств, поддерживающих Украину в ее борьбе против российской агрессии, и приняла вариант, характерный для тоталитарного мира. Такое решение трудно объяснить с точки зрения любой политической логики", — отмечают учёные.

Также в Академии наук призвали обратить внимание на то, что экспертное обсуждение законопроекта после его принятия за основу еще 3 марта 2021 года не осуществлялось, хотя АН высшей школы Украины еще тогда направила в Верховную Раду свое негативное экспертное заключение.

"Поэтому АН высшей школы Украины призывает Вас, достопочтенный Владимир Александрович, наложить вето на чисто популистский, вредный для экономики и антиевропейский по сути законопроект №4201, а также поручить правительству создать рабочую группу из специалистов-ученых для проработки предложений по совершенствованию системы вычисления Украине", — подытожили ученые.

Напомним, 16 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект #4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее.

"То есть в этом году мы еще в последнее воскресенье (27-го) октября переведем стрелки на зимнее время и дальше перевода на летнее время с 2025-го и дальше не будет", — написал нардеп Ярослав Железняк.

Украина планировала установить единое время UTC+2

Еще в октябре 2020 года нынешний председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подал законопроект №4201, предусматривающий отмену перевода стрелок часов и установку в Украине единого времени.

Им предлагается установить Всемирное координированное время плюс два часа (UTC+2), что соответствует нынешнему зимнему времени в Украине. 3 марта 2021 года законопроект был принят в первом чтении.

Однако 19 марта Рада отказалась принять его в целом — за это проголосовало только 212 депутатов. В то же время, минимально необходимым количеством в 226 голосов парламент согласился все же направить документ на повторное второе чтение.

Стефанчук выступал за то, чтобы его законопроект был повторно рассмотрен именно в период действия зимнего времени, имея в виду желание избежать коллизии вокруг необходимости возвращения к этому времени, поскольку о таком возвращении буквально в документе речь не идет.

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