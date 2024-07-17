Академія наук вищої школи закликала Зеленського ветувати закон про скасування переходу на літній час

Академія наук вищої школи звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом накласти вето на закон про скасування переходу на літній час, ухвалений Верховною Радою 16 липня.

Про це повідомляє видання "Новинарня".

Світло витрачатиметься марно

За словами президента установи Олександра Наконечного, за таких умов світло у ранкові години витрачатиметься марно. Він пояснює це тим, що наприкінці червня в Києві відтепер світатиме вже о 3-й ранку, а натомість сутенітиме о 20-й вечора (зараз – о 4-й і о 21-й відповідно).

"Це відчутно збільшить витрати установ, підприємств і домогосподарств на електричне освітлення у вечірні години навесні, влітку та восени, що матиме особливо відчутний ефект в умовах постійних відключень електроенергії, спричинених руйнуваннями енергетичної інфраструктури", - йдеться в заяві.

Ніякого негативного впливу на здоров'я людини - немає

Крім того, вчені Академії заявляють, що на сьогодні немає авторитетних визнаних світовою науковою спільнотою досліджень, які б засвідчували серйозний негативний вплив сезонного переведення годинників на фізіологічний і психологічний стан людини.

"І це є цілком зрозумілим, адже десятки мільйонів людей, регулярно подорожуючи по всьому світу, змінюють годинні зони не двічі на рік, а значно частіше, й не на одну годину, а на більший часовий інтервал. Це справді призводить до певного тимчасового дискомфорту, але не тягне тривалих негативних наслідків і зовсім не є підставою для відмови від подорожей за межі своєї годинної зони", - заявляють науковці.

В Академії також нагадали, що ідею сезонної зміни часу вперше висловив у 1784 році визначний американський учений і політичний діяч Бенджамен Франклін. Практичне втілення цієї ідеї в життя в різних країнах розпочалося з початку XX століття. Літній час на території УНР було вперше встановлено з 14 квітня по 14 вересня 1919 року. Це було зроблено для того, щоб повніше використовувати для потреб людини світловий час у літні місяці.

На сьогодні ж, як зазначають вчені, попри запровадження енергоощадних ламп, питання зменшення енергетичних витрат на освітлення залишається актуальним, що зафіксовано, зокрема, й рекомендаціями Європейської економічної комісії ООН.

Годинникові стрілки продовжують переводити провідні держави світу

Згідно зі заявою вчених Академії наук, наразі провідні держави світу далі практикують переведення годинникових стрілок на годину в літні місяці. Так роблять у майже всіх штатах США, провінціях Канади, Великій Британії і всіх без винятку державах ЄС (попри те, що в ЄС від 2021 року питання запровадження літнього часу є вже компетенцією не Брюсселю, а національних урядів). Натомість відмовилися від використання літнього часу такі недемократичні держави, як Росія, Білорусь і Китай.

"Таким чином, з ухваленням законопроєкту №4201 Україна відійшла від практики обчислення часу, загальноприйнятої для країн ЄС та інших держав, що підтримують Україну в її боротьбі проти російської агресії, і прийняла варіант, характерний для тоталітарного світу. Таке рішення важко пояснити з точки зору будь-якої політичної логіки", - зауважують науковці.

Також в Академії наук закликали звернути увагу на те, що експертне обговорення законопроєкту після його ухвалення за основу ще 3 березня 2021 року не здійснювалося, хоч АН вищої школи України ще тоді надіслала до Верховної Ради свій негативний експертний висновок.

"Тому АН вищої школи України закликає Вас, вельмишановний Володимире Олександровичу, накласти вето на суто популістський, шкідливий для економіки і антиєвропейський за суттю законопроєкт №4201, а також доручити уряду утворити робочу групу з фахівців-науковців для опрацювання пропозицій щодо вдосконалення системи обчислення часу в Україні", - підсумували вчені.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт #4201 про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній.

"Тобто в цьому році ми ще в останню неділю (27-го) жовтня переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го та далі не буде", - написав нардеп Ярослав Железняк.

Україна планувала встановити єдиний час UTC+2

Ще у жовтні 2020 року нинішній голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подав законопроєкт №4201, який передбачає скасування переведення стрілок годинника та встановлення в Україні єдиного часу.

Ним пропонується встановити Всесвітній координований час плюс дві години (UTC+2), що відповідає нинішньому зимовому часу в Україні. 3 березня 2021 року законопроект було ухвалено у першому читанні.

Проте 19 березня Рада відмовилася прийняти його в цілому — за це проголосувало лише 212 депутатів. У той же час мінімально необхідною кількістю у 226 голосів парламент погодився все ж таки направити документ на повторне друге читання.

Стефанчук виступав за те, щоб його законопроєкт було повторно розглянуто саме в період дії зимового часу, маючи на увазі бажання уникнути колізії навколо необхідності повернення до цього часу, оскільки про таке повернення буквально у документі не йдеться.

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