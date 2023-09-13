БЭБ разоблачило компанию, продававшую в магазинах амуницию, завезенную "для ВСУ" (ФОТО)

Бюро экономической безопасности Украины разоблачило компанию, которая завозила военную амуницию в Украину якобы для нужд Вооруженных сил Украины, а на самом деле продавала шлемы и бронежилеты через сеть розничных магазинов.

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Как сообщается в сообщении бюро, его сотрудники провели обыски в офисных и складских помещениях и торговых точках компании. В результате детективы изъяли шлемы, баллистические плиты и бронежилеты разного класса защиты общей стоимостью более 40 миллионов гривен.

Также изъяты финансово-хозяйственные документы, подтверждающие незаконную деятельность компании. В рамках уголовного производства установлено, что она для того, чтобы получать льготы на ввоз в страну товаров военного назначения, использовала сертификаты с ложной информацией о конечном получателе.

Согласно документам, амуниция предназначалась для ВСУ, а фактически продавалась через сеть специализированных магазинов, расположенных в нескольких регионах Украины. Таким образом, было завезено несколько партий товара стоимостью более 100 миллионов гривен.

Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ

Оперативное сопровождение осуществляет Служба безопасности Украины, процессуальное руководство – Офис генерального прокурора. Других подробностей, в частности, точную квалификацию деяния БЭБ пока не приводит.

Впрочем, судя по опубликованным фото, речь идет о компании, которая завозила снаряжение, в частности, для магазина на улице Кирпы, 2-Б в Киеве, что возле центрального железнодорожного вокзала. Там расположен магазин "Украинская броня", торгующий вышеупомянутой продукцией, а фото витрины, опубликованной БЭБ, присутствуют и на Facebook-странице компании. Также у нее есть магазины в Днепре, Запорожье и Белой Церкви.

Напомним также, что на днях полиция и Служба безопасности Украины разоблачили руководителя благотворительной организации на параллельных фейковых продажах автомобилей, которые завозились для военных и впоследствии действительно им передавались.