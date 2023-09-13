БЕБ викрило компанію, що продавала в магазинах амуніцію, завезену "для ЗСУ" (ФОТО)

Бюро економічної безпеки України викрило компанію, яка завозила військову амуніцію в Україну начебто для потреб Збройних сил України, а насправді продавала шоломи та бронежилети через мережу роздрібних магазинів.

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Як ідеться у повідомленні бюро, його співробітники провели обшуки в офісних й складських приміщеннях та торгових точках товариства. В результаті детективи вилучили шоломи, балістичні плити та бронежилети різного класу захисту загальною вартістю понад 40 мільйонів гривень.

Також вилучено фінансово-господарські документи, що підтверджують незаконну діяльність компанії. В рамках кримінального провадження встановлено, що компанія задля того, щоб отримувати пільги на завезення до країни товарів військового призначення, використовувала сертифікати з неправдивою інформацією про кінцевого отримувача.

Згідно документів, амуніція призначалася для ЗСУ, а фактично продавалася через мережу спеціалізованих магазинів, що розташовані у кількох регіонах України. У такий спосіб було завезено кілька партій товару, вартістю понад 100 мільйонів гривень.

Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ

Оперативний супровід здійснює Служба безпеки України, процесуальне керівництво - Офіс генерального прокурора. Інших подробиць, зокрема точну кваліфікацію діяння БЕБ наразі не наводить.

Втім, судячи з опублікованих фото, йдеться про компанію, що завозила спорядження, зокрема, для магазину на вулиці Кірпи, 2-Б в Києві, що біля центрального залізничного вокзалу. Там розташовано магазин "Українська броня", що торгує вищезазначеною продукцією, а фото вітрини, опублікованої БЕБ, присутні й на Facebook-сторінці компанії. Також вона має магазини в Дніпрі, Запоріжжі та Білій Церкві.

Нагадаємо також, що днями поліція та Служба безпеки України викрили керівника благодійної організації на паралельних фейкових продажах автомобілів, що завозилися для військових і згодом таки передавалися їм.