Бесплатные дрова жителям прифронтовых территорий начнут доставлять на следующей неделе

Жителям прифронтовых областей Украины на следующей неделе начнут доставлять бесплатные дрова, помощь в первую очередь получат уязвимые категории граждан.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

Бесплатно дрова будут доставлять в опасные районы 8 прифронтовых областей: Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Черниговской.

"Помощь прежде всего будет предоставляться уязвимым категориям граждан: пожилым людям, многодетным семьям и людям с инвалидностью", - говорится в сообщении.

С начала следующей недели дрова будут адресно доставлять в освобожденные громады Херсонской области. Кроме того, налажена логистика и в другие области. Николаевская, Днепропетровская и Запорожская области получат более тысячи вагонов дров поездами "Укрзализныци", в остальные области древесину доставят автотранспортом.

По информации Министерства, на обеспечение населения прифронтовых регионов древесиной правительство выделило почти 563 миллиона гривен.

Напомним, что для обеспечения топливными дровами наиболее уязвимых категорий граждан на прифронтовых территориях правительство распределило среди областных военных администраций 563 миллиона гривен. Они пойдут на закупку и доставку дров для населения Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.