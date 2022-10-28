Безкоштовні дрова мешканцям прифронтових територій почнуть доставляти наступного тижня

Мешканцям прифронтових областей України з наступного тижня почнуть доставляти безкоштовні дрова, допомогу в першу чергу отримають вразливі категорії громадян.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій.

Зазначається, що безкоштовно дрова доставлятимуть в небезпечні райони 8 прифронтових областей: Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Чернігівської.

"Допомога передусім надаватиметься вразливим категоріям громадян: людям похилого віку, багатодітним родинам та людям з інвалідністю", – йдеться в повідомленні.

З початку наступного тижня дрова адресно доставлятимуть у звільнені громади Херсонської області. Крім того, налагоджено логістику і в інші області. Миколаївська, Дніпропетровська та Запорізька області отримають понад тисячу вагонів дров потягами "Укрзалізниці", у решту областей деревину доставлять автотранспортом.

За інформацією Міністерства, на забезпечення населення прифронтових регіонів деревиною Уряд виділив майже 563 мільйони гривень.

Нагадаємо, що для забезпечення паливними дровами найбільш вразливих категорій громадян на прифронтових територіях уряд розподілив серед обласних військових адміністрацій 563 мільйони гривень. Вони підуть на закупівлю та доставку дров для населення Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.