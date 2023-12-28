Более 10 тысяч мужчин пытались незаконно пересечь границу в 2023 году, - Госпогранслужба

В 2023 году пограничники задержали примерно 8 тысяч мужчин, которые предприняли попытку пересечения границы вне пунктов пропуска, и 3 тысячи пытавшихся выехать по поддельным документам.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"В общей сложности в этом году за 11 месяцев было задержано 7 тысяч 700 нарушителей, которые пытались незаконно пересечь границу на зеленом участке границы, то есть за пределами пунктов пропуска", - рассказал Демченко, добавив, что чаще всего это происходит на границах с Румынией и Молдовой.

По словам спикера ГПСУ, в осенние месяцы прослеживается динамика уменьшения незаконного пересечения границы.

"Если говорить о предыдущих периодах, то увеличение попыток фиксировалось, когда были благоприятные погодные условия для пересечения. Поскольку когда похолодание и снег, местность становится непроходимой, и тогда пересечь границу желающих становится меньше", - отметил полковник.

Кроме того, на данный момент наблюдается увеличение числа мужчин, пытающихся пересечь границу с поддельными документами. С начала этого года пограничники разоблачили около 3 тысяч таких попыток. Чаще всего это были подделанные документы о непригодности к военной службе, об инвалидности и удостоверения многодетного отца.

Недавно начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления ГПСУ полковник Игорь Матвийчук сообщил, что за сутки западную границу Украины пересекают около шести тысяч мужчин призывного возраста. Из них только 150-200 человек выезжают с помощью системы "Шлях" в качестве волонтеров.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил, что ФЛП, у которых есть доступ к системе "Шлях", периодически злоупотребляют своим правом и вносят в систему лица, не являющихся водителями. Сотрудники ГПСУ фиксируют случаи подобных нарушений и передают эти сведения либо областным военным администрациям, либо Мининфраструктуры, либо в правоохранительные органы для привлечения таких лиц к ответственности за внесение недостоверной информации.

Фото: ua.depositphotos.com