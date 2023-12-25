Домой на праздники: на границе зафиксировали самый высокий показатель пассажиропотока после начала полномасштабного вторжения

Перед рождественско-новогодними праздниками украинцы массово возвращаются домой. 23 декабря был зафиксирован пик пассажиропотока. Тогда государственную границу пересекло более 141,5 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В ведомстве отмечают, что за предрождественскую неделю украинскую границу пересекли более 750 тыс. человек, из которых большинство – почти 394 тыс. – на въезд в Украину.

Кроме того, 23 декабря государственную границу пересекло более 141,5 тыс. человек, при этом почти 80 тыс. человек – на украинско-польском участке.

"Это один из самых высоких показателей пассажиропотока после начала полномасштабного вторжения", - подчеркнули в Госпогранслужбе.

Там добавляют, что непосредственно в канун Рождества пассажиропоток сократился, но все еще остается высоким.

24 декабря 2023 года на границе оформлено более 111 тыс. человек, из которых более 66 тыс. – на въезд.

По данным пограничников, самый большой пассажиропоток фиксируется на границе с Польшей.

В Госпогранслужбе рекомендуют путешественникам прокладывать маршруты через пункты пропуска, которые загружены меньше.

Заметим, за сутки западную границу Украины пересекают примерно шесть тысяч мужчин призывного возраста. Из них 150-200 человек выезжают с помощью системы "Путь" в качестве волонтеров.

Раньше сообщалось, что пограничники ежедневно отказывают сотни украинцам в выезде из Украины. В таких случаях граждане преимущественно пытаются уехать из страны с фальшивыми документами. Кроме того, в среднем за сутки пограничники задерживают около 20 мужчин при попытке незаконного пересечения вне пунктов пропуска.