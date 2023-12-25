Додому на свята: на кордоні зафіксували найвищий показник пасажиропотоку після початку повномасштабного вторгнення

Перед різдвяно-новорічними святами українці масово повертаються додому. 23 грудня було зафіксовано пік пасажиропотоку. Тоді державний кордон перетнуло більш як 141,5 тис. осіб.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

У відомстві зауважують, що за передріздвяний тиждень український кордон перетнули понад 750 тис. осіб, з яких більшість – майже 394 тис. осіб – на в’їзд в Україну.

Крім того, 23 грудня державний кордон перетнуло більш як 141,5 тис. осіб, при цьому, майже 80 тис. осіб – на українсько-польській ділянці.

"Це один з найвищих показників пасажиропотоку після початку повномасштабного вторгнення", - підкреслили в Держприкордонслужбі.

Там додають, що безпосередньо напередодні Різдва пасажиропотік скоротився, але все ще залишається високим.

24 грудня 2023 року на кордоні оформлено більш як 111 тис. осіб, з яких понад 66 тис. – на в’їзд.

За даними прикордонників, найбільший пасажиропотік фіксується на кордоні з Польщею.

У Держприкордонслужбі рекомендують подорожнім прокладати маршрути через пункти пропуску, які завантажені менше.

Зауважимо, за добу західний кордон України перетинають приблизно шість тисяч чоловіків призовного віку. З них 150-200 осіб виїжджають за допомогою системи "Шлях" як волонтери.

Раніше повідомлялося, що прикордонники щодня відмовляють сотні українців у виїзді з України. В таких випадках громадяни переважно намагаються виїхати з країни з фальшивими документами. Крім того, в середньому за добу прикордонники затримують близько 20 чоловіків при спробі незаконного перетину поза пунктами пропуску.